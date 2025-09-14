มาเรสก้าเซ็งเชลซีทำแต้มหล่น ยันโฟกัสทุกรายการไม่ใช่แค่แชมเปี้ยนส์ลีก
เอ็นโซ่ มาเรสก้า ผู้จัดการทีมเชลซี กล่าวหลังจากที่ทีมสิงห์บลูบุกไปเสมอเบรนท์ฟอร์ด 2-2 ในการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีก อังกฤษ ที่จีเทค คอมมูนิตี้ สเตเดียม เมื่อวันที่ 13 กันยายน ว่า ครึ่งแรกเราเล่นกันไม่ดี แต่ก็ทำได้ดีมากๆ ในครึ่งหลัง จริงๆ แล้วเราควรยิงได้ 1-2 ประตูตั้งแต่ครึ่งแรก และต้องมารับมือกับแนวรุกของคู่แข่งที่อันตรายมากๆ เบรนท์ฟอร์ดสามารถไปถึงเขตโทษของเชลซีได้ง่ายมาก ส่วนในครึ่งหลัง เมื่อเมื่อเรายิงนำ 2-1 ได้ ก็ควรจัดการให้ดีกว่านี้ ต้องจ่ายบอลให้มากขึ้น ดึงเกมให้ช้าลง ซึ่งเป็นเรื่องที่เราต้องทำให้ดีขึ้น แต่เรากลับมาเสีย 2 แต้มในนาทีสุดท้าย
เกมนี้เชลซีขึ้นนำ 2-1 ในนาทีที่ 85 จนกระทั้งนาทีที่ 90+3 ฟาบิโอ คาร์วัลโญ่ พังประตูตีเสมอ 2-2 ทำให้แบ่งแต้มกันไป
มาเรสก้ากล่าวอีกว่า จังหวะที่เบรนท์ฟอร์ดตีเสมอนั้น เป็นลูกล้ำหน้าหรือไม่ ไม่อยากมองย้อนกลับไป และไม่รู้เหมือนกันว่าล้ำหน้าหรือไม่
กุนซือเชลซีกล่าวอีกว่า ก่อนเกมนี้เชา เปโดร ขอไม่ลงสนาม เพราะไม่ฟิต 100 เปอร์เซ็นต์ ถ้าตัวเองคิดถึงแต่การเจอกับบาเยิร์น มิวนิก ในแมตช์แรกของยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก ก็คงให้เปโดรนั่งสำรองไปแล้ว เพราะเมื่อมีเกมให้ลงเตะอีกมาก ก็ต้องวางแผนในหลายๆ แบบเอาไว้ แต่โฟกัสของเชลซีอยู่ที่เกมกับเบรนท์ฟอร์ดเท่านั้น ถ้าฤดูกาลนี้เราได้เล่นในแชมเปี้ยนส์ลีก นั่นคือการที่เราทำผลงานได้ดีในพรีเมียร์ลีก ดังนั้นถ้าเราอยากไปแข่งแชมเปี้ยนส์ลีกในฤดูกาลต่อไป เราก็ต้องทำผลงานในพรีเมียร์ลีกให้ดีในซีซั่นนี้ด้วย