อโมริมจี้เมนูต้องพัฒนาอีก เชื่อมั่นเป็นนักเตะที่เก่งมาก
รูเบน อโมริม เฮดโค้ชแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ออกมากล่าวถึงค็อบบี้ เมนู กองกลางที่ต้องการย้ายออกจากทีมไปก่อนหน้านี้ เพราะอยากลงเล่นสม่ำเสมอ ว่า นักเตะบางคนอาจจะมีพรสวรรค์ แต่สำหรับเมนูแค่นั้นอาจจะไม่พอ ส่วนตัวแล้วเชื่อมั่นในนักเตะคนนี้มากๆ ว่าจะเป็นนักเตะระดับท็อปได้ แต่เขาจะเก่งกว่านี้ได้อีก ถ้ามีความเร็วมากว่านี้ ยืนตำแหน่งได้ดีกว่านี้ เมนูต้องเข้าใจจังหวะ บางครั้งก็ต้องเร็ว บางครั้งต้องช้า ซึ่งเขายังพัฒนาตรงนี้ได้อีกมาก เมนูควบคุมเกมได้ดีมากๆ แต่ถ้าเขาอยากเล่นในตำแหน่งเบอร์ 8 ให้ดี ก็ต้องพาบอลไปในเขตโทษได้ และวิ่งกลับมาตรงกลางให้ทันด้วย ต้องรับมือให้ได้กับสองด้าน ซึ่งบรูโน่ แฟร์นานเดส ก็รับผิดชอบตรงจุดนี้อยู่ เมนูต้องสร้างสมดุลแบบนั้นให้ได้