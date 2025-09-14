มุลเลอร์ซัดแฮตทริกในวันเกิดครบ 36 ปี พาไวท์แคปส์เฮ 7-0 พร้อมการันตีเข้าเพลย์ออฟ
โธมัส มุลเลอร์ ดาวยิงเยอรมนี ฉลองวันคล้ายวันเกิดครบ 36 ปี ด้วยการยิงแฮตทริก พาแวนคูเวอร์ ไวท์แคปส์ เอาชนะ ฟิลาเดลเฟีย ยูเนียน 7-0 การันตีเข้ารอบเพลย์ออฟ ฟุตบอลเมเจอร์ลีก สหรัฐอเมริกา สายตะวันตก ได้สำเร็จ เมือวันที่ 13 กันยายน
มุลเลอร์ที่ย้ายไปค้าแข้งในเมเจอร์ลีก หลังหมดสัญญากับบาเยิร์น มิวนิก ได้มอบบัตรเข้าชมเกมที่สนามบีซี เพลซ จำนวน 360 ใบ ให้กับคนในเมืองนี้ ซึ่งตรงกับวันเกิดของเขาด้วย
ดาวยิงวัย 36 ปี ยิง 2 จุดโทษในนาทีที่ 30 และ 45+1 ก่อนจะยิงปิดท้ายให้ทีมนาทีที่ 88 ก่อนลงเอยด้วยชนะท่วมท้น 7-0 ของไวท์แคปส์ และรั้งอันดับ 3 ของสายตะวันตก ลงเตะ 28 นัด มี 52 คะแนน การันตีการผ่านเข้ารอบเพลย์ออฟ ไปลุ้นแชมป์แน่นอนแล้ว
นอกจากนั้นการชนะ 7-0 ยังเป็นชัยชนะที่มากที่สุดของไวท์แคปส์ในประวัติศาสตร์ของทีมอีกด้วย
ผลงานของมุลเลอร์ใน 3 แมตช์แรกที่ลงเล่นให้ทีมใหม่ ยิงไป 4 ประตู กับ 1 แอสซิสต์