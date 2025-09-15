คาดเวสต์แฮมใกล้ปลดพ็อตเตอร์ ตั้งนูโน่คุมทัพแทน
อลัน นิกซัน นักข่าวของ “เดอะซัน” รายงานว่า เวสต์แฮม ยูไนเต็ด ทีมอันดับ 18 ของตารางพรีเมียร์ลีก อังกฤษ กำลังพิจารณาที่จะปลดเกรแฮม พ็อตเตอร์ ออกจากตำแหน่งกุนซือในเร็วๆ นี้ หลังจากเก็บได้แค่ 3 แต้ม จาก 4 เกมแรกของฤดูกาล อย่างไรก็ตามยังไม่มีการตัดสินใจขั้นสุดท้ายเกี่ยวกับอนาคตของพ็อตเตอร์
นอกจากนั้นนักข่าวของเดอะซันยังรายงานอีกว่า ถ้ามีการปลดพ็อตเตอร์จริง ก็จะมีการตั้งนูโน่ เอสปิริโต้ ซานโต โค้ชชาวโปรตุกีส ที่เพิ่งแยกทางกับฟอเรสต์ขึ้นมาเป็นกุนซือคนใหม่ต่อไป
พ็อตเตอร์เพิ่งเข้าไปคุมทีมขุนค้อนแทนที่ฆูเลน โลเปเตกี เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา และพาทีมหนีตกชั้นจบอันดับ 14 ของตารางได้ เมื่อฤดูกาลที่แล้ว โดยยังเหลือสัญญาอีกเกือบ 2 ปี