อันเช่พร้อมต่อสัญญาคุมบราซิลหลังจบบอลโลก ปีหน้า
คาร์โล อันเชล็อตติ กุนซือทีมชาติบราซิล ออกมาเปิดเผยกับ “อีเอสพีเอ็น” ว่า การทำงานกับสหพันธ์ฟุตบอลบราซิลเป็นไปได้ด้วยดี และไม่มีปัญหาที่จะต่อสัญญาออกไปหลังจากนี้ คงจะดีถ้าได้ทำทีมต่อไปจนถึงฟุตบอลโลก 2030
อันเช่เซ็นสัญญาคุมทีมแซมบ้า 1 ปี และจะหมดหลังจบฟุตบอลโลก 2026 รอบสุดท้าย ที่สหรัฐอเมริกา, แคนาดา, เม็กซิโก ในปีหน้า
ด้าน “เลกิ๊ป” สื่อฝรั่งเศส ได้ถามอันเช่ถึงโอกาสที่จะกลับไปคุมทีมรีล มาดริด ในอนาคต ซึ่งได้รับคำตอบว่า รีล มาดริดเป็นทีมที่จะตอบรับในการไปทำงานด้วย ถ้าหมดหน้าที่กับบราซิลแล้ว
ทั้งนี้ อันเชล็อตติเคยคุมทีมราชันชุดขาว 2 รอบ ระหว่างปี 2013-2015 และ 2021-2025 ได้แชมป์รวมกัน 15 รายการ
