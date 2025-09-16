ฟุตบอลต่างประเทศ

แข้งสาวอเมริกันวูบหมดสติคาสนาม อาการปลอดภัยแล้ว

(AP Photo/Sam Craft, File)

เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันในการแข่งขันฟุตบอลลีกหญิง “เนชั่นแนล วีเมนส์ ซอคเกอร์ ลีก” (เอ็นดับเบิลยูเอสแอล) ของสหรัฐอเมริกา เมื่อซาวานนาห์ เดอเมโล่ กองกลางทีมชาติสหรัฐ ของทีมเรซซิ่ง หลุยส์วิลล์ วูบหมดสติขณะแข่งขันกับซีแอตเติล รีน เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา

เหตุเกิดช่วงปลายครึ่งแรก เมื่อเดอเมโล่ วัย 27 ปี ทรุดลงไปนั่งกับพื้น ขณะที่เพื่อนร่วมทีมพยายามจะช่วยพยุงตัวขึ้น แต่แล้วขณะเจ้าหน้าที่แพทย์กำลังวิ่งลงไปดูอาการ จู่ๆ เดอเมโล่ก็หงายหลังฟุบหมดสติไป ท่ามกลางความตื่นตระหนกและขวัญเสียของนักเตะในสนาม

หลังจากเจ้าหน้าที่เข้าไปปฐมพยาบาลกันครู่หนึ่ง ก็นำตัวเดอเมโล่ขึ้นรถพยาบาลและนำตัวส่งโรงพยาบาลทันที ขณะที่กรรมการสั่งยุติการแข่งขันขณะสองทีมเสมอกัน 0-0 และจะกลับมาเตะกันใหม่อีกครั้งในภายหลัง

ต่อมาทางลีกเอ็นดับเบิลยูเอสแอล ออกแถลงการณ์ผ่านโซเชียลมีเดียว่า เดอเมโล่อาการทรงตัว ตอบสนองได้ และได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด โดยลีกให้ความสำคัญกับสุขภาพและความปลอดภัยของนักเตะเป็นหลัก โดยติดตามอาการกับทีมแพทย์ของเรซซิ่ง หลุยส์วิลล์ อย่างใกล้ชิด และยืนยันเรื่องมาตรฐานการดูแลความปลอดภัยของฝ่ายแพทย์ที่สามารถให้การช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีทุกแมตช์

ย้อนไปเมื่อเดือนพฤษภาคม เดอเมโล่ได้แจ้งข่าวว่า เธอล้มป่วยด้วยโรคเกรฟส์ ซึ่งเป็นความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับระบบภูมิคุ้มกันของต่อมไทรอยด์ โดยก่อนหน้านั้นเธอก็ต้องถอนตัวจากการแข่งขันเพราะปัญหาสุขภาพมาแล้ว

