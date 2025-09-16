แคนดิเดทปธ.เบนฟิก้าอยากให้อโมริมไปคุมทีม ถ้าชนะการเลือกตั้งในเดือนหน้า
“เดลี่เมล” รายงานว่า รูเบน อโมริม กุนซือแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ที่ทำผลงานไม่ดีกับทีมปีศาจแดง และอนาคตไม่แน่นอน ได้รับความสนใจจากเชา นารอนญ่า โลเปส ตัวเต็งประธานสโมสรเบนฟิก้าคนใหม่ ในการดึงไปคุมทีม ถ้าโลเปสได้รับเลือกให้เป็นประธานคนใหม่ในวันที่ 25 ตุลาคมนี้
โลเปสได้ร่วมชมเกมแมนเชสเตอร์ ดาร์บี้ ที่แมนยูบุกแพ้แมนเชสเตอร์ ซิตี้ 0-3 เมื่อวันที่ 14 กันยายนที่ผ่านมา โดยอยู่ในเอติฮัด สเตเดียม กับนูโน่ โกเมส อดีตนักเตะทีมชาติโปรตุเกส เพื่อนสนิทของอโมริม รวมทั้งเปโดร เฟเรร่า ผู้อำนวยการสโมสรเบนฟิก้า
โลเปสกล่าวว่า อโมริมยังคงเป็นโค้ชของแมนยู และไม่สามารถตอบคำถามอะไรได้มากกว่านี้ แต่เชื่อว่าเขาจะมาเป็นโค้ชของเบนฟิก้าในสักวันหนึ่ง
สำหรับประธานสโมสรเบนฟิก้าคนปัจจุบัน คือ รุย คอสต้า อดีตจอมทัพทีมชาติโปรตุเกส โดยเขาจะลงชิงตำแหน่งประธานในสมัยหน้าอีกครั้ง โดยมีโลเปส และหลุยส์ เฟลิเป้ วิเอร่า อดีตประธานสโมสร ที่เป็นแคนดิเดทในการชิงตำแหน่งครั้งนี้
นอกจากนั้นยังมีรายงานว่า แหล่งข่าวภายในสโมสรแมนยูยืนยันว่า บอร์ดบริหารยังสนับสนุนให้อโมริมคุมทีมต่อไป แม้ว่าจะทำผลงานในช่วงต้นฤดูกาลไม่ดี เป็นการออกสตาร์ตที่ย่ำแย่ที่สุดของสโมสรในรอบ 33 ปี ก็ตาม
ทั้งนี้ อโมริมเคยค้าแข้งกับเบนฟิก้าเป็นเวลา 9 ปี ระหว่างปี 2008-2017