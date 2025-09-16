อุมติตี้ อดีตกองหลังฝรั่งเศสชุดแชมป์โลก ประกาศแขวนสตั๊ดในวัย 31 ปี
ซามูเอล อุมติตี้ กองหลังชาวฝรั่งเศส ประกาศแขวนสตั๊ดในวัย 31 ปี เมื่อวันที่ 15 กันยายน
อุมติตี้ที่หมดสัญญากับลีลล์ ทีมในลีกเอิง ฝรั่งเศส ไปเมื่อซัมเมอร์ที่ผ่านมา มีอาการเจ็บกระดุกอ่อนที่เข่าเรื้อรัง ทำให้ไม่สามารถลงสนามต่อเนื่องได้ โดยตลอด 2 ปีที่อยู่กับลีลล์ ลงเล่นไปเพียง 13 นัดเท่านั้น
อดีตกองหลังทีมชาติฝรั่งเศสชุดแชมป์ฟุตบอลโลก 2018 โพสต์ผ่านโซเชียลมีเดีย ว่า หลังจากที่ผ่านช่วงเวลาขึ้นๆ ลงๆ ในการเป็นนักฟุตบอล ได้เวลาที่จะกล่าวอำลาแล้ว ที่ผ่านมาได้ทุ่มเททุกอย่างและไม่มีอะไรที่ต้องเสียดายแล้ว
อุมติตี้เริ่มเล่นฟุตบอลอาชรพกับลียง ในปี 2012 ก่อนย้ายไปบาร์เซโลน่า ในปี 2016 คว้าแชมป์ลาลีก้า สเปน 2 สมัย โคปาเดลเรย์ 3 สมัย และซุปเปอร์โคปา 2 สมัย เคยถูกยืมตัวไปเล่นให้เลชเช่ ในปี 2022 ก่อนย้ายไปลีลล์ในปี 2023
ผลงานกับทีมชาติฝรั่งเศส ลงเล่นไป 31 นัด ยิงไป 4 ประตู ไฮไลต์สำคัญ คือ การยิงประตูชัยพาฝรั่งเศส ชนะ เบลเยียม 1-0 ในรอบรองชนะเลิศ ฟุตบอลโลก 2018 ก่อนที่ทีมตราไก่จะก้าวขึ้นไปเป็นแชมป์ในครั้งนั้น