สื่อสเปนตีข่าวบาร์ซ่าหวังได้ฮาแลนด์ล่าตาข่ายซีซั่นหน้า แม้มีปัญหาการเงิน
“เอล นาซิอองนาล” สื่อสเปน รายงานว่า บาร์เซโลน่าจะพยายามเดินหน้าตัวเออร์ลิ่ง ฮาแลนด์ กองหน้าจอมถล่มประตูของแมนเชสเตอร์ ซิตี้ ไปร่วมทีมให้ได้ในซัมเมอร์หน้า ถึงแม้จะประสบปัญหาทางการเงินอยู่ก็ตาม
สื่อสเปนรายงานว่า จากการที่โรเบิร์ต ลเวานดอฟสกี้ ดาวยิงวัย 37 ปีของทีมดังแห่งสเปน จะหมดสัญญาหลังจบฤดูกาลนี้ และมีอาการเจ็บรบกวนอยู่บ้าง ถึงแม้ว่าเฟร์ราน ตอร์เรส จะมารับบทบาทกองหน้าตัวเป้าแทนในช่วงหลัง แต่ก็อาจจะไม่สามารถหวังผลได้ในระยะยาว ทำให้บาร์ซ่าต้องหากองหน้าที่ยิงประตูเป็นกอบเป็นกำมาทดแทน โดยวางฮาแลนด์ไว้เป็นเป้าหมายหลัก รวมทั้งมีฮูเลียน อัลวาเรซ กองหน้าแอตเลติโก้ มาดริด เป็นตัวเลือกด้วย
ฮาแลนด์เพิ่งต่อสัญญากับทีมเรือใบสีฟ้าออกไปอีก 9 ปี ไปจนถึงปี 2034 รับค่าเหนื่อยสูงถึง 400,000 ปอนด์(17.28 ล้านบาท) ต่อสัปดาห์ ทำให้บาร์ซ่าต้องทุ่มทุนมหาศาลถ้าต้องการให้ดีลนี้เกิดขึ้นได้จริง