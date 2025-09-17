แฟรงก์บ่นเกมรุกสเปอร์สยังไม่ดีพอ แม้ประเดิมเฉือนบียาร์รีลในแชมเปี้ยนส์ลีก
โธมัส แฟรงก์ ผู้จัดการทีมท็อตแนม ฮอตสเปอร์ กล่าวหลังจากพาทีมเปิดบ้านเอาชนะบียาร์รีล 1-0 ในการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก รอบลีก นัดแรก ที่ท็อตแนม ฮอตสเปอร์ สเตเดียม เมื่อวันที่ 16 กันยายน ว่า เราเล่นเกมรับกันได้ดีมาก และเปิดโอกาสให้คู่แข่งลุ้นประตูได้น้อย แต่เกมรุกก็ยังไม่ดุดันมากพอ มันเป็นเกมที่สูสีมากๆ แต่สุดท้ายเราก็ชนะได้แบบหวุดหวิด มันเป็นเกมแชมเปี้ยนส์ลีกที่เจอกับทีมที่ดี แต่เราก็ต้องทำให้ดีกว่านี้ในเกมพรีเมียร์ลีกกับเวสต์แฮม ในช่วงสุดสัปดาห์ โดยเฉพาะเกมรุกที่ต้องดีกว่านี้
มิลูคัส เบิร์กวอลล์ กองหลังทีมไก่เดือยทองกล่าวว่า สเปอร์สไม่เสียประตูเป็นเกมที่ 4 จาก 5 เกมที่ลงแข่งขันในซีซั่นนี้รวมทุกรายการ เราได้คุยกันเรื่องการรักษาคลีนชีตเอาไว้ให้ได้ เพราะฤดูกาลที่แล้วทีมเสียประตูเยอะมาก แต่เกมนี้เราแทบไม่เปิดโอกาสให้พวกเขายิงเข้ากรอบเลย ถือว่าเราทำกันได้ดีมากๆ
ด้านมาร์เซลินโญ่ กุนซือบียาร์รีล กล่าวว่า ผลการแข่งขันที่ออกมามันไม่ยุติธรรมนัก ทีมหนึ่งยิงได้ ในขณะที่อีกทีมยิงไม่ได้ รู้สึกผิดหวังที่เรายิงประตูตีเสมอไม่ได้ เพราะมันเป็นสกอร์ที่ยุติธรรม เมื่อมองจากสิ่งที่เกิดขึ้นในสนาม เราควรเป็นฝ่ายชนะด้วยซ้ำ