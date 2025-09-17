เทน ฮากปัดคุมทีมรักทเวนเต้ เพราะต้องทิ้งค่าชดเชยเกือบ 200 ล.จากเลเวอร์คูเซ่น
“เทเลกราฟ” สื่อเนเธอร์แลนด์ รายงานว่า อีริก เทน ฮาก โค้ชชาวดัตช์ที่เพิ่งโดนเลเวอร์คูเซ่นปลดออกจากตำแหน่งไปหลังคุมทีมได้เพียง 3 นัด ปฏิเสธข้อเสนอในการไปคุมทีมทเวนเต้ ในเอเรดิวิซี่ลีก ซึ่งเจ้าตัวเคยเป็นทั้งนักเตะเยาวชนและเล่นให้ทีมชุดใหญ่มาก่อน เคยเป็นกัปตันทีม รวมทั้งเป็นแฟนบอลด้วย
“บิลด์” สื่อเยอรมนี รายงานว่า สาเหตุที่เทน ฮาก ไม่รบงานใหม่นั้น เนื่องจากเขายังได้รับเงินชดเชยจากเลเวอร์คูเซ่น 4.95 ล้านยูโร(184.32 ล้านบาท) เฉลี่ย 79,400 ยูโร(2.98 ล้านบาท) ต่อวัน ถ้าเขาไปคุมทีมอื่น เลเวอร์คูเซ่นจะไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยนี้แล้ว
สำหรับทเวนต้ทำผลงานไม่ดีในช่วงออกสตาร์ตฤดูกาลใหม่ภายใต้การคุมทีมของโยเซฟ ออสติง ชนะในลีกเพียงเกมเดียว จาก 5 เกมแรก อยู่ในอันดับ 13 ทำให้กำลังหาโค้ชคนใหม่มากู้สถานการณ์
อดีตกุนซือแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด เคยบอกกับอเตเพื่อนร่วมทีมทเวนเต้อย่างเบาเดไวจ์น พาห์พลาตซ์ ว่า เขาอยากจะกลับคุมทีมทเวนเต้ในสักวันหนึ่ง