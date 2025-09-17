มาเรสก้ายันไม่มีปัญหากับแจ็คสัน ชี้บาเยิร์นได้เปรียบเพราะมีคนให้ข้อมูลก่อนเจอกัน
เอ็นโซ่ มาเรสก้า ผู้จัดการทีมเชลซี กล่าวก่อนเกมที่จะไปเยือนบาเยิร์น มิวนิก ในศึกยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก รอบลีก แมตช์แรก ที่อัลลิอันซ์ อารีน่า คืนวันนี้ เวลา 02.00 น. ว่า เขาเองไม่ได้มีปัญหาส่วนตัวกับนิโคลัส แจ็คสัน กองหน้าที่ปล่อยให้บาเยิร์นยืมตัวไปร่วมทีม แจ็คสันเป็นคนดี มีความเป็นมือาชีพ และทำงานกันได้ดีมาเสมอ หลังจากที่เขาย้ายออกไปก็ได้ส่งข้อความเพื่อขอบคุณ และขอให้โชคดีกับบาเยิร์น ซึ่งเขาก็ตอบกลับมา
มาเรสก้ากล่าวอีกว่า บาเยิร์นจะได้เปรียบในเกมนี้ขึ้นเล็กน้อย เพราะแว็งซองต์ กอมปานี กุนซือทีมเสือใต้จะสามารถถามข้อมูลของเชลซีจากแจ็คสันได้ ว่าเราจะเตรียมตัวในเกมนี้อย่างไร เพราะเขาอยู่กับเรามาก่อน แล้วรอดูกันว่าจะผลจะออกมาเป็นอย่างไร
ส่วนการที่แจ็คสันมีโอกาสจะลงเจอกับทีมที่ปล่อยยืมตัวไปอย่างเชลซีนั้น กุนซือชาวอิตาเลียนมองว่า เป็นเรื่องปกติ ที่เขาจะลงเจอกับเราได้ เพราะในสเปนหรืออิตาลีที่เคยเล่นมาก็ทำได้ทั้งนั้น ส่วนที่อังกฤษนักเตะที่ถูกยืมตัวไปจะเจอกับทีมที่แท้จริงของเขาไม่ได้ แต่กฎก็คือกฎ ส่วนตัวแล้วเข้าใจเรื่องนี้ดี