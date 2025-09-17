เบนฟิก้าจ่อได้มูรินโญ่คุมทีม หลังเจรจาคืบหน้า
“บีบีซี” รายงานว่า เบนฟิก้า สโมสรในลีกโปรตุเกสกำลังเจรจากับโชเซ่ มูรินโญ่ ไปเป็นกุนซือคนใหม่ หลังจากเพิ่งปลดบรูโน่ ลาจ ออกจากตำแหน่งไปเมื่อวันที่ 16 กันยายนที่ผ่านมา
ลาจพาเบนฟิก้าแพ้คาบ้านให้อัล คาราบัก ทีมจากอาเซอร์ไบจาน 2-3 ในศึกยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก แมตช์แรก ทำให้รุย คอสต้า ประธานสโมสรตัดสินใจปลดลาจออกจากตำแหน่ง และเริ่มต้นเจรจากับมูรินโญ่ให้มาคุมทีมทันที
มูรินโญ่ที่เพิ่งแยกทางกับเฟนร์บาห์เช่ ทีมในตุรกีเมื่อไม่กี่วันก่อน พร้อมจะรับงานใหม่และสนใจในการกลับไปทำงานที่โปรตุเกสอีกครั้ง ในรอบ 21 ปี หลังเคยพาเอฟซี ปอร์โต้ ประสบความสำเร็จอย่างมาก ก่อนจะไปคุมทีมเชลซี เมื่อปี 2004
คอสต้ากล่าวว่า โค้ชที่จะมาคุมทีมเบนฟิก้าต้องมีโปรไฟล์เป็นผู้ชนะ และมีศักยภาพที่จะพาทีมคว้าแชมป์ได้อย่างที่เราคาดหวัง ตอนนี้อาจจะไม่ใช่เวลาที่จะมาเอ่ยชื่อว่าเป็นใคร
ด้านฟาบริซิโอ โรมาโน่ กูรูตลาดนักเตะชื่อดัง รายงานว่า การเจรจาระหว่างเบนฟิก้ากับมูรินโญ่เดินหน้าไปมากแล้ว และน่าจะตกลงกันได้ในเร็วๆ นี้ เพราะมูรินโญ่อยากจะกลับมาทำงานโดยเร็วที่สุด
ทั้งนี้ เบนฟิก้าจะมีการเลือกตั้งประธานสโมสรคนใหม่ ในวันที่ 25 ตุลาคม ซึ่งรุย คอสต้า ก็จะชิงตำแหน่งอีกครั้ง