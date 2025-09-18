ชล็อตบ่นหงส์นำเร็ว แต่ต้องมาลุ้นชนะนาทีบาปอีกแล้ว ชมอิซักมีทั้งความฟิตและคุณภาพ
อาร์เน่อ ชล็อต ผู้จัดการทีมลิเวอร์พูล กล่าวหลังจากพาทีมเปิดบ้านเอาชนะแอตเลติโก้ มาดริด 3-2 ในการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก รอบลีก แมตช์แรก ที่สนามแอนฟิลด์ เมื่อวันที่ 17 กันยายน ว่า ถ้าอยากชนะทีมระดับแอตฯมาดริดให้ได้ ก็ต้องมีสภาพจิตใจที่น่าเหลือเชื่อมาก ต้องเอาชนะให้ได้ด้วยอาวุธที่มี และสภาพจิตใจที่เข้มแข็ง ซึ่งลูกทีมก็ได้แสดงให้เห็นแล้วในเกมนี้ แต่ก็ควรทำให้เป็นงานง่ายมากกว่านี้ ยอมรับว่ารู้สึกผิดหวังเหมือนกันที่ต้องมายิงประตูในช่วงทดเจ็บ เพราะอยากเห็นลิเวอร์พูลยิงประตูได้เร็วกว่านี้ ทั้งจังหวะที่ฟลอเรียน เวียร์ตซ์ กับอเล็กซานเดอร์ อิซัก สร้างโอกาสไปด้วยกัน และจังหวะที่เยเรมี่ ฟริมปง มีลุ้น ทุกคนอาจจะพูดถึงการยิงประตูช่วงทดเจ็บ แต่สำหรับตัวเองเกมนี้ต่างจากเกมก่อนหน้านี้ เรามีโอกาสยิงประตูที่ 3 หลายครั้ง นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เรานำ 2-0 แล้วโดนตีเสมอ
“ผมมั่นใจว่าเราไม่ได้ต้องการยิงประตูทดเจ็บเพื่อชนะให้ได้ในทุกเกมแน่ๆ มันน่าจะมีแมตช์ที่เรายิงนำ 2-0 ใน 6 นาทีแรก และยิงประตูที่ 3 ได้แบบไม่ต้องรอช่วงทดเจ็บครึ่งหลัง แต่มันก็ต้องมีบางแมตช์ที่ต้องยิงช่วงทดเจ็บ ถ้าเรายิงไม่ได้ ก็ต้องเดินหน้าเพื่อยิงให้ได้ เป็นเรื่องที่เราเตรียมพร้อมกันไว้อยู่แล้ว แต่ก็ยังพัฒนาไปมากกว่านี้ได้อีก” กุนซือทีมหงส์แดงกล่าว
ชล็อตกล่าวชมอิซักที่ได้ออกสตาร์ตเป็นตัวจริงในเกมนี้ว่า ประหลาดใจกับความฟิตของกองหน้าวัย 26 ปีมากๆ และจะสร้างความฟิตให้กับเขาจากวันนี้ไป เพราะเกมนี้อิซักลงสนามไปแค่ 60 นาทีเท่านั้น เขาเพิ่งซ้อมกับทีมมา 2 สัปดาห์ แต่ก็ไม่ได้เซอร์ไพรส์กับคุณภาพของเขาเลย การได้เห็นนักเตะใหม่เริ่มต้นได้ดีแบบอิซักหรืออูโก้ อีคิติเก้ เป็นเรื่องที่มากๆ แต่ก็ยืนยันว่าอิซักจะไม่ได้เล่นเต็ม 90 นาที ในเกมพรีเมียร์ลีก กับเอฟเวอร์ตัน ในวันที่ 20 กันยายนนี้อย่างแน่นอน