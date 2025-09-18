มูรินโญ่ตอบตกลงคุมทีมเบนฟิก้าแล้ว คาดเซ็น 2 ปี เผยเองไม่ลังเลใจกับงานนี้เลย
ฟาบริซิโอ โรมาโน่ กูรูตลาดนักเตะชื่อดัง รายงานว่า โชเซ่ มูรินโญ่ โค้ชชาวโปรตุกีสตอบตกลงเซ็นสัญญาคุมทีมเบนฟิก้าเป็นเวลา 2 ปีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งการเจรจาและกระบวนการต่างๆ เสร็จสิ้นภายในเวลา 24 ชั่วโมงเท่านั้น
เบนฟิก้าประกาศปลดบรูโน่ ลาจ ออกจากตำแหน่งเฮดโค้ช หลังจากพาทีมแพ้ คาราบัก 2-3 ในศึกยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก เมื่อวันที่ 16 กันยายนที่ผ่านมา และเดินหน้าติดต่อหามูรินโญ่ทันที
กุนซือวัย 62 ปี ได้เดินทางถึงกรุงลิสบอน ไปเมื่อวันที่ 17 กันยายน และได้เปิดเผยว่า เจ้าหน้าที่ของเบนฟิก้าได้แสงความสนใจที่จะให้ตัวเองไปคุมทีม อาจจะมีคนที่ปฏิเสธโอกาสนี้ แต่สำหรับตัวเองไม่ทำแบบนั้น เมื่อได้รับการเสนอให้ไปคุมทีมก็ไม่ได้ลังเลใจเลย
การตอบตกลงคุมทีมเบนฟิก้าในครั้งนี้ นับเป็นการกลับมาทำงานในโปรตุเกสอีกครั้งในรอบ 21 ปี หลังจากที่มูรินโญ่เคยประสบความสำเร็จอย่างมากกับเอฟซี ปอร์โต้ และย้ายไปคุมทีมเชลซี เมื่อปี 2004
นอกจากนั้นเบนฟิก้ามีโปรแกรมไปเยือนสแตมฟอร์ด บริดจ์ ของเชลซี ในฟุตบอลยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก ในวันที่ 30 กันยายนนี้ด้วย