แรชฟอร์ดเหมา 2 พาบาร์ซ่าบุกกะซวกสาลิกา 2-1 ประเดิมคว้าชัย ชปล.
มาร์คัส แรชฟอร์ด ยิงคนเดียว 2 ประตู พาบาร์เซโลน่าบุกชนะนิวคาสเซิล ยูไนเต็ด 2-1 ในการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก รอบลีก แมตช์แรก ที่สนามเซ้นต์เจมส์ ปาร์ก เมื่อวันที่ 18 กันยายน
แรชฟอร์ดกลับมาเจอทีมจากอังกฤษอีกครั้ง หลังจากถูกแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ปล่อยให้บาร์ซ่ายืมตัวไปร่วมทีม และยิงให้ทีมนำ 2-0 ในนาทีที่ 58 กับ 67 ก่อนที่ทีมสาลิกาดงจะตีไข่แตกจากแอนโธนี่ กอร์ดอน ในนาทีที่ 90 แต่บาร์ซ่าก็เก็บ 3 แต้มกลับไปได้สำเร็จ
ด้านแมนเชสเตอร์ ซิตี้ ลงเล่นในเอติฮัด สเตเดียม เอาชนะนาโปลี 2-0 โดนเกมนี้เควิน เดอ บรอยน์ อดีตจอมทัพของเรือใบสีฟ้า ได้ลงสนามเป็นตัวจริงให้นาโปลีด้วย
เกมนี้ทีมเยือนเหลือ 10 คน ตั้งแต่นาทีที่ 21 เมื่อโจวานนี่ ดิ ลอเรนโซ่ ไปทำฟาวล์เออร์ลิ่ง ฮาแลนด์ อย่างหนัก จนวีเออาร์ตัดสินเป็นใบแดง หลังจากนั้นฮาแลนด์ยิงประตูขึ้นนำ 1-0 ในนาทีที่ 56 ก่อนที่เยเรมี่ โดกู จะมายิงอีกประตู ในนาทีที่ 65 ช่วยให้ทีมชนะไป 2-0
ผลคู่อื่นๆ ในวันเดียวกัน
คลับ บรูช ชนะ โมนาโก 4-1
เอฟซี โคเปนเฮเก้น เสมอ เลเวอร์คูเซ่น 2-2
แฟรงก์เฟิร์ต ชนะ กาลาตาซาราย 5-1
สปอร์ติ้ง ลิสบอน ชนะ ไครัต อัลมาตี้ 4-1