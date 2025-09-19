ฟลิคชมแรชฟอร์ดช่วยแนวรุกบาร์ซ่าได้มาก บัตต์ชี้อโมริมคิดผิดที่ไม่ใช้งาน
ฮานซี่ ฟลิค กุนซือบาร์เซโลน่า เอ่ยปากชมมาร์คัส แรชฟอร์ด กองหน้าที่ยิง 2 ประตู ในเกมที่บุกชนะนิวคาสเซิล ยูไนเต็ด 2-1 ในศึกยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก รอบลีก แมตช์แรก ที่สนามเซ้นต์เจมส์ ปาร์ก เมื่อวันที่ 18 กันยายนว่า ได้เห็นการซ้อมของแรชฟอร์ดมาตลอด และพอใจมากๆ ในแนวรุกเรามีนักเตะที่ดีมากมาย และเขาคือหนึ่งในนั้น ดีใจที่มีแรชฟอร์ดอยู่ในทีม เขาทำให้เรามีทางเลือกมากขึ้นในแต่ละแมตช์ และ 2 ประตูที่เขายิงได้ในเกมนี้ จะช่วยให้เขาเดินหน้าไปสู่ขั้นต่อไปได้ ที่สำคัญช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับเขามากขึ้น
ด้านแรชฟอร์ดกล่าวว่า การได้เล่นให้บาร์ซ่าเป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยม เพราะตัวเองเป็นคนที่ชื่นชอบบาร์ซ่ามาตลอด การได้ลงเล่นกับนักเตะที่มีอยู่ตอนนี้เป็นการสร้างความสดชื่นให้ตัวเอง เพราะคุณภาพของพวกเขาดีมากๆ
ขณะที่นิคกี้ บัตต์ อดีตกองกลางแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด แสดงความเห็นว่า แรชฟอร์ดได้แสดงให้เห็นถึงความเป็นนักเตะระดับท็อปอีกครั้ง หลังจากที่ไม่ได้เห็นตอนอยู่กับแมนยูในช่วงหลัง เขาขยันมาก ทำในสิ่งที่ถูกต้อง รูเบน อโมริม เฮดโค้ชแมนยูเองก็คงรู้สึกว่าคิดผิดที่ปล่อยให้แรชฟอร์ดย้ายออกไปด้วยการยืมตัว ในขณะที่แมนยูกำลังฟอร์มแย่ ดังนั้นต้องแสดงถึงความรักให้เขาเห็น และเขาจะแสดงให้เห็นว่าทำอะไรได้บ้าง