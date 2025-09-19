เป๊ปมั่นใจฮาแลนด์ดีพอทุบสถิติยิงประตูมากสุดในชปล.ของโรนัลโด้
เป๊ป กวาร์ดิโอล่า ผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ ซิตี้ กล่าวหลังจากพาทีมเปิดบ้านเอาชนะนาโปลี 2-0 ในศึกยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก รอบลีก แมตช์แรก ที่เอติฮัด สเตเดียม เมื่อวันที่ 18 กันยายน ว่า การที่เออร์ลิ่ง ฮาแลนด์ กองหน้าตัวเก่งของทีมกลายเป็นนักเตะที่ยิงครบ 50 ประตูในแชมเปี้ยนส์ลีก ได้เร็วที่สุดในประวัติศาสตร์ จากการลงสนามแค่ 49 นัดนั้น จำนวนประตูได้บอกทุกอย่างแล้วว่าเราโชคดีขนาดไหนที่มีเขาอยู่ในทีม เขาเป็นหนึ่งในกองหน้าที่ยิงประตูได้มากมาย แบบเดียวกับที่รุด ฟาน นิสเตลรอย, โรเบิร์ต เลวานดอฟสกี้, คริสเตียโน่ โรนัลโด้ และลิโอเนล เมสซี่ ทำเอาไว้ตลอด 20 ปีที่ผ่านมา
เป๊ปกล่าวอีกว่า โอกาสที่ฮาแลนด์จะทำลายสถิติ 140 ประตู ที่โรนัลโด้ยิงในแชมเปี้ยนส์ลีกได้หรือไม่ ถ้าเขายังเล่นไปอีก 10 ปี และยังรักษาศักยภาพแบบนี้เอาไว้ได้ ก็มีโอกาสเป็นไปได้ มันขึ้นอยู่กับการได้ลงเล่นมากขึ้น ประสบการณ์มากขึ้น การทำประตูสำคัญ ๆ และทัศนคติของเขาด้วย