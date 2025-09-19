มูรินโญ่หวานหยด ภูมิใจที่สุดที่ได้คุมเบนฟิก้า ยันไม่เลิกทำงานในอีก 4-5 ปีข้างหน้า
โชเซ่ มูรินโญ่ กุนซือคนใหม่ของเบนฟิก้า เปิดใจหลังเซ็นสัญญากลับมาคุมทีมในบ้านเกิดโปรตุเกสอีกครั้งในรอบกว่า 20 ปี ว่า การกลับมาโปรตุเกสอีกครั้งในรอบ 25 ปี ไม่ได้กลับมาเพื่อฉลองการทำงาน ที่ผ่านมาอาจจะเคยทำงานกับทีมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกมาแล้ว แต่ไม่มีสโมสรไหนที่ทำให้รู้สึกถึงความภาคภูมิใจ รวมทั้งความรับผิดชอบ แรงกระตุ้น เท่าที่เป็นอยู่ตอนนี้ ตัวเองไม่ได้สำคัญ แต่สโมสรสำคัญ แฟนบอลก็สำคัญมากเช่นกัน เขามาอยู่ที่นี่เพื่อรับใช้ให้เบนฟิก้าคว้าชัยชนะ
มูรินโญ่กล่าวอีกว่า ผู้คนต่างเปลี่ยนแปลงเพื่อสิ่งที่ดีขึ้น ตัวเองมีความเสียสละมากขึ้น และนึกถึงตัวเองน้อยลง แต่คิดถึงสิ่งดีๆ ที่สามารถทำเพื่อคนอื่น และความสุขที่จะส่งต่อให้ได้มากขึ้น ตอนนี้อยู่ในช่วงที่เป็นผู้ใหญ่มากขึ้นของเส้นทางอาชีพ ถ้าใครคาดว่าผมจะหยุดในอีก 4-5 ปีข้างหน้า พวกเขาคิดผิด มีเพียงตัวเองเท่านั้นที่จะตัดสินใจได้ ตอนนี้มีแรงผลักดันมากกว่าสมัยเมื่อ 25 ปีก่อน และรู้สึกมีชีวิตชีวามากกว่าที่เคย
กุนซือวัย 62 ปี เคยประสบความสำเร็จพาเอฟซี ปอร์โต้ คว้าแชมป์ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก 2004 หลังจากนั้นก็ไปคุมทีมเชลซี คว้าแชมป์พรีเมียร์ลีก 3 สมัย ขยับไปอินเตอร์ มิลาน คว้าทริปเปิลแชมป์ ในฤดูกาล 2009-2010 ทั้งกัลโช่ เซเรียอา, โคปปา อิตาเลีย และยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก ต่อด้วยไปคุมรีล มาดริด ได้แชมป์ลาลีก้า 1 สมัย ไปพาแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด คว้าแชมป์ยูโรป้าลีก ในปี 2017 ก่อนไปอยู่กับท็อตแนม ฮอตสเปอร์, โรม่า, เฟเนร์บาห์เช่ และกลับไปโปรตุเกสอีกครั้ง ด้วยการคุมทัพเบนฟิก้า