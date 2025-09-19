ฟุตบอลต่างประเทศ

หลายสื่อรายงานตรงกันแมนยูยังไม่มีแผนปลดอโมริม ยังเชื่อมั่นหวังทำผลงานดีขึ้น

“ดิ แอธเลติค” รายงานว่า เซอร์จิม แรทคลิฟฟ์ จ้าของร่วมสโมสรแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ได้เดินทางไปสนามซ้อมแคร์ริงตัน ด้วยเฮลิคอปเตอร์ เมื่อวันที่ 18 กันยายนที่ผ่านมา เพื่อพูดคุยกับหลายฝ่าย รวมทั้งรูเบน อโมริม กุนซือของทีม หลังจากที่ทีมปีศาจแดงทำผลงานไม่ดีในช่วงต้นฤดูกาล ทำให้อนาคตของอโมริมมีความไม่แน่นอน

ไซม่อน สโตน นักข่าวของ “บีบีซี” รายงานว่า แหล่งข่าวใกล้ชิดกับแรทคลิฟฟ์ระบุว่า เจ้าของร่วมแมนยูยังสนับสนุนให้อโมริมคุมทีมต่อไป ด้วยการชี้ให้เห็นถึงสถิติต่างๆ ที่พัฒนาขึ้น แต่อีกฝ่ายก็แย้งกว่าสถิติเหล่านั้นกำลังปกปิดปัญหาที่ทำให้ผลงานย่ำแย่อย่างต่อเนื่อง โดยแมนยูได้ปฏิเสธรายงานที่ว่า จะให้อโมริมทำทีมอีก 3 นัดหลังจากนี้ ถ้าผลงานไม่ดีขึ้นก็จะถูกปลด

ด้านฟาบริซิโอ โรมาโน่ กูรูตลาดนักเตะชื่อดัง รายงานว่า แมนยูยังไม่ได้เจรจากับโค้ชคนไหนอย่างเป็นทางการเพื่อเข้ามาคุมทีมแทนอโมริม และยังคงให้ความเชื่อมั่นในตัวอโมริม แต่ผลงานของทีมต้องดีขึ้น ซึ่งอโมริมเองก็รับรู้ถึงเรื่องนี้