อโมริมยันคำเดิมไม่เปลี่ยนแผนการเล่นของแมนยู โป๊ปร้องขอก็ยังไม่เปลี่ยน
รูเบน อโมริม กุนซือแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด กล่าวถึงการถูกวิจารณ์เรื่องแผนการเล่นของทีมปีศาจแดง ที่เขายังยืนกรานว่าจะใช้ระบบ 3-4-2-1 ในการทำทีมต่อไป แม้ว่าทีมปีศาจแดงจะทำผลงานได้ย่ำแย่ว่า จะไม่เปลี่ยนแผนแน่นอน ไม่มีใครมาเปลี่ยนได้ แม้แต่พระสันตะปาปาก็เปลี่ยนไม่ได้ นี่คืองานของตัวเขา และเขาจะรับผิดชอบมันเอง นี่คือชีวิตของเขา และไม่มีใครมาเปลี่ยนมันได้
“ถ้าผมเป็นนักเตะ และทำงานกับโค้ชที่ทำงานภายใต้ความกดดันจากผู้คนทั่วโลกให้เปลี่ยนระบบ แล้วเปลี่ยนไปตามนั้น นักเตะก็คงมองผมเปลี่ยนไป การตัดสินใจแต่ละครั้งสำคัญมาก เพราะมันมีผลกับทีมเสมอ ผมจะทำงานในแนวทางของผม และหวังว่าเวลาจะเปลี่ยนทุกอย่างให้ดีขึ้นได้” อโมริมกล่าว
ด้านฟาบริซิโอ โรมาโน่ กูรูตลาดนักเตะชื่อดัง รายงานว่า แมนยูยังไม่ได้เจรจากับโค้ชคนไหนอย่างเป็นทางการเพื่อเข้ามาคุมทีมแทนอโมริม และยังคงให้ความเชื่อมั่นในตัวอโมริม แต่ผลงานของทีมต้องดีขึ้น ซึ่งอโมริมเองก็รับรู้ถึงเรื่องนี้