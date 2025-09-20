โรนัลโด้จวกอินฟลูวิจารณ์เฟลิกซ์ที่ย้ายไปเล่นลีกซาอุฯ
คริสเตียโน่ โรนัลโด้ นักเตะวัย 40 ปี ของอัล นาสเซอร์ ทีมในซาอุดี โปรลีก ออกมาตอบโต้การวิพากษ์วิจารณ์ผ่านพอดแคสต์ “Chuveirinho” อินฟลูเอนเซอร์ที่ได้รับความนิยมในโปรตุเกส ถึงการที่นักเตะชื่อดังในลีกยุโรปหลายคนเลือกไปค้าแข้งที่ซาอุดีอาระเบีย โดยเฉพาะเชา เฟลิกซ์ ศูนย์หน้าทีมชาติโปรตุเกส ที่เพิ่งย้ายจากเชลซีไปร่วมเล่นกับโรนัลโด้ที่อัล นาสเซอร์
หลังจากที่มีการโพสต์คลิปพอดแคสต์ในอินสตาแกรม ก็มีคนตาดีเห็นโรนัลโด้ไปแสดงความเห็นตอบโต้ว่า “ไอ้พวกงี่เง่า ไม่เข้าใจอะไรเกี่ยวกับฟุตบอลเลย แล้วยังมาแสดงความเห็นอีก” ก่อนที่ไม่นานก็ลบออกไป
เฟลิกซ์ได้เปิดใจหลังจากเซ็นสัญญาเป็นนักเตะของอัล นาสเซอร์ ว่า โรนัลโด้ได้มาสร้างบางอย่างไว้ที่ซาอุฯ และเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาโปรเจ็กต์นี้ โรนัลโด้เป็นคนแรกที่ติดต่อมาเพื่อชวนมาค้าแข้งที่ซาอุฯ มันเป็นช่วงเวลาที่ดีมากจริงๆ ซึ่งก็เป็นหนึ่งในเหตุผลที่เลือกย้ายมาเล่นให้อัล นาสเซอร์
เฟลิกซ์ลงเล่นให้ทีมใหม่ไปแล้ว 5 นัด ยิงไป 4 ประตู โดยประเดิมซัดแฮตทริกในเกมแรกที่ลงสนามทันที
View this post on Instagram