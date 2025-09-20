เฌอโรม บัวเต็ง แขวนสตั๊ดในวัย 37 ปี ประกาศพร้อมเดินหน้าทำในสิ่งใหม่แล้ว
เฌอโรม บัวเต็ง อดีตกองหลังทีมชาติเยอรมนี ชุดแชมป์ฟุตบอลโลก 2014 ประกาศแขวนสตั๊ดในวัย 37 ปี ปิดฉากการค้าแข้ง 19 ปี เมื่อวันที่ 19 กันยายน
บัวเต็งที่ประสบความสำเร็จอย่างมากทั้งการค้าแข้งกับบาเยิร์น มิวนิก และทีมชาติเยอรมนี โพสต์ผ่านอินสตาแกรมว่า เขาได้เล่นฟุตบอลมาอย่างยาวนาน ทั้งสโมสรใหญ่ ทีมชาติ ได้เรียนรู้ ชนะและแพ้ ฟุตบอลได้ให้อะไรกับตัวเองมากมาย ตอนนี้ได้เวลาที่ต้องเดินหน้าต่อ ไม่ใช่เพราะจำเป็นต้องทำ แต่พร้อมจะทำมันแล้ว ที่ผ่านมรรู้สึกของคุณกับทุกอย่าง ทุกทีม แฟนบอลทุกคนที่สนับสนัน เหนือสิ่งอื่นใด ครอบครัว ลูกๆ ที่อยู่ข้างกันเสมอ ได้เวลาที่จะต้องไปต่อแล้ว
บัวเต็งเริ่มต้นเล่นฟุตบอลระดับอาชีพกับแฮร์ธ่า เบอร์ลิน ในปี 2007 ก่อนย้ายไปอยู่กับแมนเชสเตอร์ ซิตี้ ในฤดูกาล 2010-2011 ต่อด้วยบาเยิ์น ในปี 2011 และเล่นให้ทีมเสือใต้ 10 ปี รวม 364 นัด กวาดแชมป์บุนเดสลีก้าไป 9 สมัย เดเอฟเบ โพคาล 5 สมัย ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก, ยูฟ่า ซุปเปอร์คัพ และฟุตบอลสโมสรโลก อย่างละ 2 สมัย หลังออกจาบาเยิร์นในปี 2021 ได้ร่วมทีมลียง ในลีกเอิง ฝรั่งเศส 2 ปี ต่อด้วยซาแลร์นิตาน่า ในอิตาลี เป็นระยะสั้น ก่อนย้ายไปลาสก์ ลินซ์ ในลีกออสเตรีย ในปี 2024 อยู่กับทีมได้ 1 ปี ก็ยกเลิกสัญญา ก่อนประกาศแขวนสตั๊ด
กับทีมอินทรีเหล็ก บัวเต็งรับใช้ชาติทั้งหมด 76 นัด ได้แชมป์ฟุตบอลโลก 2014 และอันดับ 3 ฟุตบอลโลก 2010
