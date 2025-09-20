ลาร์เซ่นต่อสัญญาวูล์ฟส์ 5 ปี ลั่นซีซั่นนี้ยิงให้เยอะกว่าเดิม
ยอร์เก้น สตรานด์ ลาร์เซ่น กองหน้าทีมชาตินอร์เวย์ ที่มีข่าวจะย้ายออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมา ได้ต่อสัญญากับวูล์ฟแฮมป์ตันออกไป 5 ปีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 19 กันยายนที่ผ่านมา
ลาร์เซ่นได้รับความสนใจจากนิวคาสเซิล ยูไนเต็ด ในการดึงตัวไปแทนอเล็กซานเดอร์ อิซัก ที่ย้ายไปร่วมทีมลิเวอร์พูล แต่วูล์ฟส์ก็ปฏิเสธข้อเสนอจากนิวคาสเซิล เพราะมองว่าลาร์เซ่นเป็นแข้งคนสำคัญของทีม
กองหน้าวัย 25 ปี ที่ยิงไป 14 ประตูในพรีเมียร์ลีกเมื่อฤดูกาลที่แล้ว กล่าวว่า มีความสุขมากๆ กับวูล์ฟส์ การต่อสัญญาออกไปเป็นการแสดงให้เห็นถึงความทุ่มเทที่มีให้ทีม อยากจะทำให้ฤดูกาลนี้เป็นฤดูกาลที่ดีกว่าเดิม