‘เคน’ แฮตทริก ช่วยนำ ‘บาเยิร์น’ บุกยำ ‘ฮอฟเฟ่นไฮม์’ 4-1 นำฝูงบุนเดสฯ ต่อ
การแข่งขันฟุตบอลบุนเดสลีก้า เยอรมนี ประจำคืนวันเสาร์ที่ 20 กันยายน ไฮไลต์สำคัญอยู่ที่ “เสือใต้” บาเยิร์น มิวนิก ยอดทีมและจ่าฝูงปัจจุบัน บุกไปเยือน ฮอฟเฟ่นไฮม์ ทีมอันดับ 6
บาเยิร์น ของกุนซือ แว็งซ็อง ก็อมปานี จัดทัพนำมาโดย เลออน โกเร็ตซ์ก้า, เลนนาร์ท คาร์ล, นิโคลัส แจ๊คสัน, หลุยส์ ดิอ๊าซ และแฮร์รี่ เคน
เกมนี้บาเยิร์น ยังโหดเหมือนเดิมไล่ยำ ฮอฟเฟ่นไฮม์ ขาดลอย 4-1 ได้ประตูจากการเหมาแฮตทริกของ แฮร์รี่ เคน นาทีที่ 44, 48 (จุดโทษ) และ 77 (จุดโทษ) และแซร์จ กนาบรี้ นาที 90+4
ส่วนฮอฟเฟ่นไฮม์ ตีไข่แตกจาก วลาดิเมียร์ คูฟาล นาทีที่ 82 จบเกมบาเยิร์นชนะ 4-1 เก็บเพิ่ม 3 แต้ม เตะ 4 นัดชนะรวด มี 12 แต้ม นำจ่าฝูงต่อไป
ส่วนผลคู่อื่น
แวร์เดอร์ เบรเมน แพ้ ไฟร์บวร์ก 0-3
เอาก์บวร์ก แพ้ ไมนซ์ 1-4
ฮัมบูร์ก ชนะ ไฮน์เดนเฮลม์ 2-1