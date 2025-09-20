‘มาดริด’ สบายๆ เปิดบ้านเชือด ‘เอสปันญ่อล’ 2-0 นำจ่าฝูงลาลีก้าต่อ
การแข่งขันฟุตบอลลาลีก้า สเปน ประจำค่ำคืนวันเสาร์ที่ 20 กันยายน คู่ไฮไลต์ “ราชันชุดขาว” รีล มาดริด ทีมจ่าฝูง เปิดบ้านซานติอาโก้ เบอร์นาเบว รับมือ เอสปันญ่อล ทีมอันดับ 3
รีล มาดริด ของกุนซือ ชาบี้ อลอนโซ่ จัพทัพเกมรุกนำโดย เฟเดริโก้ วัลเวร์เด้, คิเลียน เอ็มบัปเป้, วินิซิอุส จูเนียร์
คู่นี้ เป็นไปตามคาด รีล มาดริด ครองเกมเหนือกว่าชัดเจน ครองบอลพับสนามบุกเป็นส่วนใหญ่ และได้ประตู 2 ลูกจาก เอแดร์ มิลิเตา นาทีที่ 22 และ คิเลียน เอ็มบัปเป้ นาทีที่ 47 จบเกมรีล มาดริด เอาชนะไปสบายๆ 2-0 เก็บเพิ่ม 3 แต้ม เตะ 5 นัด มี 15 แต้ม นำจ่าฝูงต่อไป ทิ้งห่างคู่ปรับสำคัญอย่าง บาร์เซโลน่า 5 แต้ม
ส่วนผลคู่อื่น
คิโรน่า แพ้ เลบานเต้ 0-4
ADVERTISMENT