เฟร์ราน ตอร์เรส เหมาสอง! บาร์เซโลน่า เปิดบ้านทุบ เกตาเฟ่ 3-0 สรุปผลฟุตบอลลีกดังยุโรป
บาร์เซโลน่า เปิดบ้านไล่ต้อนเอาชนะ เกตาเฟ่ ด้วยสกอร์ขาดลอย 3-0 ในการแข่งขันฟุตบอลลาลีก้า สเปน ฤดูกาล 2025/26 ที่สนามคัมป์นู ประเทศสเปน เมื่อคืนวันที่ 21 กันยายนที่ผ่านมา
เกมนี้ บาร์เซโลน่า ได้ประตูจาก เฟร์ราน ตอร์เรส ซัดคนเดียว 2 ลูกในนาทีที่ 15, 34 ส่วนอีกลูกได้จาก ดานี่ โอลโม่ ในนาทีที่ 62 ช่วยให้บาร์ซ่าเปิดรังคว้าชัยเก็บ 3 แต้มได้สำเร็จ
บาร์เซโลน่า ลงเตะไปแล้ว 5 นัด เก็บได้ 13 แต้ม รั้งอันดับ 2 ในตารางคะแนน โดยตามหลังจ่าฝูง รีล มาดริด อยู่ 2 แต้ม ส่วน เกตาเฟ่ มีอยู่ 9 แต้ม อยู่ในอันดับที่ 8
ส่วนผลคู่อื่น
ราโย บาเยกาโน่ เสมอ เซลต้า บีโก้ 1-1
มายอร์ก้า เสมอ แอตเลติโก้ มาดริด 1-1
เอลเช่ ชนะ โอเบียโด้ 1-0
ด้านผลฟุตบอลลีกอื่น ดังนี้
บุนเดสลีก้า เยอรมัน
ไอน์ทรัค แฟร้งค์เฟิร์ต แพ้ อูนิโอน เบอร์ลิน 3-4
ไบเออร์ เลเวอร์คูเซ่น เสมอ โบรุสเซีย มึนเช่นกลัดบัค 1-1
โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ ชนะ โวล์ฟสบวร์ก 1-0
กัลโช่ เซเรียอา อิตาลี
ลาซิโอ แพ้ โรม่า 0-1
เครโมเนเซ่ เสมอ ปาร์ม่า 0-0
โตริโน่ แพ้ อตาลันต้า 0-3
ฟิออเรนติน่า แพ้ โคโม่ 1-2
อินเตอร์ มิลาน ชนะ ซาสซูโอโล่ 2-1
ลีกเอิง ฝรั่งเศส
ปารีส แอฟเซ แพ้ สตราส์บูร์ก 2-3
เลอ อาฟร์ เสมอ ลอริยองต์ 1-1
โมนาโก ชนะ เม็ตซ์ 5-2
โอแซร์ ชนะ ตูลูส 1-0