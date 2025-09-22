อาร์เตต้าชมแข้งปืนเล่นได้ดีกว่าเรือใบทุกมิติ แต่ผิดหวังกับผลเสมอ
มิเกล อาร์เตต้า ผู้จัดการทีมอาร์เซน่อล กล่าวหลังจากพาทีมเปิดบ้านเสมอแมนเชสเตอร์ ซิตี้ 1-1 ในศึกพรีเมียร์ลีก ที่เอมิเรตส์ สเตเดียม เมื่อวันที่ 21 กันยายน ว่า รู้สึกภูมิใจในลูกทีมมากๆ เพราะเราครองเกมได้ดีกว่าในทุกมิติ ถ้าไม่นับรวมการจบสกอร์ เราเล่นกันได้อย่างโดดเด่น ในฐานะโค้ชรู้ดีว่าการเจอกับแมนซิตี้เป็นงานที่ยากมากขนาดไหน และคงต้องบอกว่าผลเสมอที่ออกมานั้นเป็นสิ่งที่น่าผิดหวัง เพราะหลังจากที่พวกเขายิงนำ 1-0 ก็ไม่สามารถทำอะไรได้เลย การที่ซิตี้พยายามเล่นเพื่อรักษาสกอร์นำเอาไว้เป็นเรื่องปกติมากๆ พวกเขามีโอกาสลุ้นประตูจากลูกเตะมุมเท่านั้น การที่ซิตี้ทำได้แค่นั้น ก็ต้องชมลูกทีมทุกคน
อาร์เตต้ากล่าวอีกว่า การจัด 11 ตัวจริงลงสนามในเกมนี้ อาจจะถูกวิจารณ์ว่าขาดความทะเยอทะยาน แต่เราเริ่มต้นเกมกันได้ดีมากๆ ครองเกมได้ทั้งหมด ครึ่งหลังก็เป็นแบบนั้น นักเตะ 11 คนแรกของเราก็มีนักเตะที่เล่นเกมรุกเต็มไปหมด วิคตอร์ โยเคเรส กองหน้าในเกมนี้ก็เล่นได้ดีหลายจังหวะ เขาพยายามอย่างมากเพื่อยิงประตู แต่นักเตะคนอื่นๆ ก็ต้องสร้างโอกาสให้เขามากกว่า เพราะการจ่ายบอลในพื้นที่สุดท้ายยังไม่ดีพอ
กุนซือทีมปืนใหญ่กล่าวชมกาเบรียล มาร์ติเนลลี่ กองหน้าที่ลงมาเป็นตัวสำรองและยิงประตูตีเสมอในเกมนี้ได้ว่า เขาเป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยม ก่อนหน้านี้ก็เพิ่งลงมายิงประตูให้ทีมชนะแอธเลติค บิลเบา ในแชมเปี้ยนส์ลีกได้ และมาทำได้อีกในเกมนี้ จึงอยากให้เขารักษาความสม่ำเสมอแบบนี้เอาไว้ นักเตะคนอื่นๆ ที่ไม่ได้ลงสนามเป็นตัวจริงเช่นกัน
จากผลเสมอแมตช์นี้ทำให้อาร์เตต้าเป็นโค้ชคนแรกในประวัติศาสตร์ที่คุมทีมไม่แพ้เป๊ป กวาร์ดิโอล่า ได้ติดต่อกัน 5 เกมได้สำเร็จ