เป๊ปรับต้องหันมาอุดบ้าง เพราะปืนใหญ่เล่นดุดันมาก
เป๊ป กวาร์ดิโอล่า กล่าวหลังจบเกมที่พาลูกทีมบุกเสมออาร์เซน่อล 1-1 ในศึกพรีเมียร์ลีก อังกฤษ ที่เอมิเรตส์ สเตเดียม เมื่อวันที่ 21 กันยายน ว่า ความมุ่งมั่นของเรายอดเยี่ยมมาก ไม่อย่างนั้นเราคงไม่รอด ฤดูกาลที่แล้วเราแพ้ 5-1 แต่วันนี้เราสู้ได้ใกล้เคียง พวกเขาคือหนึ่งในทีมที่ดีที่สุดในยุโรปอย่างไม่ต้องสงสัย จริงๆ แล้วอยากให้ลูกทีมเล่นในรูปแบบอื่น แต่เมื่อคุณคุมทีมซิตี้มา 10 ปี เล่นเกมมากมาย จะเห็นว่าทีมต่างๆ ถอยลงไปตั้งรับลึกแล้วหวังผลจากฟอร์มที่ยอดเยี่ยมจากแทคติคและสภาพจิตใจ บางครั้งมันก็เกิดขึ้นได้ ดังนั้นต้องตั้งรับอย่างตรงไปตรงมา เพราะคู่แข่งแข็งแกร่งกว่า เมื่อยอมรับ เราก็จะรอดด้วยวิธีนั้น ซึ่งเราก็รอดจากความพ่ายแพ้ได้
“มันอาจจะเกิดขึ้นสักครั้งในรอบ 10 ปี ที่ผมให้ทีมตั้งรับ มันก็ไม่แย่นะ ผมต้องพิสูจน์ตัวเองอีกครั้งในเรื่องของการวางแผน ต้องยกเครดิตให้อาร์เซน่อลกับสิ่งที่พวกเขาแสดงให้เห็นในเกมนี้” เป๊ปกล่าว
เป๊ปกล่าวอีกว่า ก่อนเกมนี้นักเตะหลายคนมีอาการล้าและเหนื่อยมาก หลังจากต้องลงเตะ 2 เกมที่หนักมาก กับทั้งแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด และนาโปลี มีนักเตะที่เจ็บไป นอกจากนั้นยังต้องเดินทาง 4-5 ชั่วโมง ถ้าอยากให้บ่นเรื่องโปรแกรมแข่งขัน ก็จะบ่นแล้วกัน (หัวเราะ)