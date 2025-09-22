เชลซีเล็งคว้าไมญองเฝ้าเสา เพื่อกดดันซานเชซ
“เอ็กซ์เพรส” สื่ออังกฤษ รายงานว่า เชลซีปัดฝุ่นแผนที่จะดึงไมก์ ไมญอง ผู้รักษาประตูทีมชาติฝรั่งเศสของเอซี มิลาน มาเฝ้าเสาอีกครั้ง หลังจากที่โรเบิร์ต ซานเชซ นายทวารมือ 1 ของทีมในตอนนี้ โดนใบแดงตั้งแต่นาทีที่ 4 ของเกมที่บุกแพ้แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 1-2 เมื่อวันที่ 20 กันยายนที่ผ่านมา ซึ่งเอ็นโซ่ มาเรสก้า กุนซือทีมสิงห์บลูต้องการผู้รักษาประตูที่จะมาแย่งมือ 1 กับซานเชซ
มาเรสก้าชื่นชอบไมญองมานานแล้ว และมีการติดต่อขอซื้อตัวไปก่อนหน้านี้ แต่มิลานไม่ต้องการปล่อยตัวนายทวารคนสำคัญออกจากทีม และเชลซีเองก็ไม่เร่งรีบที่จะปิดดีลคว้าตัวไมญองไปร่วมทีมด้วย ทำให้การย้ายทีมในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาไม่เกิดขึ้น
ทั้งนี้ ไมญองเหลือสัญญากับมิลานเพียงปีเดียวเท่านั้น ทำให้มีโอกาสที่เชลซีจะเจรจาคว้าตัวล่วงหน้าในเดือนมกราคมที่จะถึงนี้ หรืออาจจะซื้อตัวทันทีในตลาดหน้าหนาว