เวสต์แฮมวาง 4 แคนดิเดทกุนซือใหม่ ถ้าปลดพ็อตเตอร์
“มิร์เรอร์” รายงานว่า เกรแฮม พ็อตเตอร์ มีโอกาสสูงมากที่จะโดนเวสต์แฮม ยูไนเต็ด ปลดออกจากตำแหน่งผู้จัดการทีม หลังจากทำผลงานย่ำแย่ใน 5 แมตช์แรกของพรีเมียร์ลีกซีซั่นนี้ โดยเก็บได้แค่ 3 แต้มเท่านั้น และแพ้ถึง 4 แมตช์
สื่อเดียวกันยังรายงานอีกว่า ทีมขุนค้อนมีแคนดิเดทกุนซือคนใหม่ ในกรณีที่ปลอดพ็อตเตอร์เอาไว้แล้ว 4 คน คือ นูโน่ เอสปิริโต้ ซานโต ที่เพิ่งแยกทางกับฟอเรสต์มาก่อนหน้านี้ สลาเวน บิลิช อดีตผู้จัดการทีมเวสต์แฮมเอง แกรี่ โอนีล อดีตกุนซือวูล์ฟแฮมป์ตัน และฌอน ไดช์ อดีตเฮดโค้ชเบิร์นลี่ย์และเอฟเวอร์ตัน ที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องพาทีมหนีตกชั้น
สำหรับสถานการณ์เก้าอี้ผู้จัดการทีมของพ็อตเตอร์นั้น ก่อนหน้านี้บอร์ดบริหารเวสต์แฮมยังคงไว้วางเขา และหวังว่าจะสามารถพลิกสถานการณ์กลับมาฟอร์มดีได้ แต่ในอีก 2-3 วัน จะมีการตัดสินใจครั้งใหญ่ว่าจะให้กุนซือวัย 50 ปีทำทีมต่อไป หรือจะมีการเปลี่ยนแปลงก่อนที่สถานการณ์จะแย่ไปกว่านี้