มาเรสก้าชี้พาลเมอร์ยังไม่ฟิตพอ แต่ยังไม่ต้องผ่าตัด ยันเชลซีต้องบริหารเรื่องแข้งเจ็บให้ดี

มาเรสก้าชี้พาลเมอร์ยังไม่ฟิตพอ แต่ยังไม่ต้องผ่าตัด ยันเชลซีต้องบริหารเรื่องแข้งให้ดี
เอ็นโซ่ มาเรสก้า กุนซือเชลซี กล่าวถึงโคล พาลเมอร์ แนวรุกคนสำคัญของทีมที่ยังมีปัญหาเรื่องความฟิต และมีอาการเจ็บขาหนีบ จนทำให้ไม่ได้ลงสนามในพรีเมียร์ลีก 2 เกมก่อนหน้านี้ และเกมกับแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ก็ถูกเปลี่ยนตัวออกตั้งแต่ต้นเกม เพราะต้องเปลี่ยนแผนการเล่น ว่า พาลเมอร์พยายามอย่างมากที่จะกลับมาลงสนามได้ในเกมกับแมนยู เมื่อวันที่ 20 กันยายนที่ผ่านมา ตอนนั้นเขาเช็กความฟิตผ่าน แต่ก็ไม่ได้ฟิต 100 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเขาอยากช่วยเพื่อนร่วมทีมในเกมแบบนั้น การที่เราเหลือ 10 คนในเกมกับแมนยู ทำให้ต้องตัดสินใจเปลี่ยนตัวเขาออกจากสนาม และดูกันวันต่อวัน สัปดาห์ต่อสัปดาห์ หรือเกมต่อเกม แล้วตัดสินใจว่าจะทำอะไร
มาเรสก้ากล่าวอีกว่า ทีมแพทย์ไม่ได้แนะนำว่าพาลเมอร์ต้องผ่าตัดขาหนีบที่เจ็บในวันนี้ แต่วันข้างหน้าก็ไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรเหมือนกัน ส่วนนักเตะคนอื่นๆ ที่เจ็บ ทั้งโรมิโอ ลาเวีย, เบอนัวต์ บาเดียชีล ที่ยังลงสนามไม่ได้ มอยเสส ไคเซโด้, เชา เปโดร ที่มีอาการเจ็บเล็กน้อย มันเป็นสถานการณ์ที่เราต้องบริหารจัดการ เพราะเราอยู่ในสถานการณ์ใหม่ เพราะเพิ่งกลับมาจากการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรโลกมา จึงไม่รู้ว่าใครจะบาดเจ็บบ้าง ดังนั้นเราต้องเรียนรู้ที่จะจัดการมัน