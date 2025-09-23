แบร์นาร์โด้ ซิลวา บ่นแมนซิตี้เสียเปรียบวันพักอาร์เซน่อล จี้ฝ่ายจัดโปรแกรมต้องมีสามัญสำนึกกว่านี้
แบร์นาร์โด้ ซิลวา มิดฟิลด์แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ออกมาบ่นเรื่องโปรแกรมการแข่งขันของทีมเรือใบสีฟ้าว่าไม่ยุติธรรม โดยเฉพาะการมีเวลาพักน้อยกว่าอาร์เซน่อล 2 วัน ก่อนเกมที่ทั้งสองทีมเสมอกัน 1-1 ในศึกพรีเมียร์ลีก ที่เอมิเรตส์ สเตเดียม เมื่อวันที่ 21 กันยายนที่ผ่านมา
เพลย์เมกเกอร์ทีมชาติโปรตุเกสกล่าวว่า มันไม่ยุติธรรมมากๆ ที่จะต้องลงสนามในเกมสำคัญแบบนี้ด้วยการเสียเปรียบวันพัก ส่วนตัวรู้สึกว่าไม่พร้อมสมบูรณ์ที่สุดในการลงเล่นในเกมกับอาร์เซน่อล คนที่ไม่ได้เล่นฟุตบอลระดับสูงคงไม่เข้าใจว่านักเตะในสนามรู้สึกอย่างไร ทุกคนต่างอยากมีสภาพร่างกายที่ดีที่สุดในเกมสำคัญที่สุดแบบนี้
อาร์เซน่อลลงเตะเกมยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก เอาชนะแอธลเติค บิลเบา 2-0 ในวันอังคารที่ 16 กันยายน ส่วนแมนซิตี้เตะแชมเปี้ยนส์ลีก ในวันพฤหัสบดีที่ 18 กันยายน ด้วยการเอาชนะนาโปลี 2-0 ทำให้ทีมของเป๊ป กวาร์ดิโอล่า มีเวลาเพียง 66 ชั่วโมงในการเตรียมทีมไปเยือนเอมิเรตส์ สเตเดียม
ซิลวากล่าวอีกว่า ที่ออกมาวิจารณ์ไม่ได้คิดว่าฝ่ายจัดโปรแกรมจะอยากให้ทีมเราแพ้ และมันอาจจะเกิดขึ้นกับอาร์เซน่อลหรือลิเวอร์พูลในช่วง 2-3 เดือนข้างหน้า เมื่อจัดโปรแกรมคู่สำคัญ อาร์เซน่อล พบ แมนซิตี้, แมนซิตี้ พบ ลิเวอร์พูล หรือลิเวอร์พูล พบ อาร์เซน่อล คุณต้องมีสามัญสำนึกเล็กน้อย และเข้าใจสถานการณ์เหล่านี้ด้วย