สื่อเมืองเบียร์เผยค่าตัวเคนถ้าอยากย้ายออกจากบาเยิร์น ตลาดหน้าหนาวนี้ 2,433 ล้านบาท
“บิลด์” สื่อเยอรมนี รายงานว่า แฮร์รี่ เคน กองหน้ากัปตันทีมชาติอังกฤษ สามารถย้ายออกจากบาเยิร์น มิวนิก ได้ด้วยค่าตัว 56.7 ล้านปอนด์(2,433 ล้านบาท) ในตลาดหน้าหนาวเดือนมกราคมที่จะถึงนี้ ขึ้นอยู่กับความต้องการของเคนว่าอยากจะย้ายกลับไปอังกฤษ หรือไปเล่นในลีกอื่นหรือไม่ เพราะเขาคว้าแชมป์บุนเดสลีก้ามาครองได้แล้ว
บิลด์ยังรายงานอีกว่า เคนยังมีความต้องการที่จะกลับไปทำลายสถิตินักเตะยิงประตูสูงสุดในพรีเมียร์ลีก อังกฤษ ของอลัน เชียเรอร์ ที่เคยทำไว้ 260 ประตูอยู่ ซึ่งเคนเคยยิงไว้ในการค้าแข้งกับท็อตแนม ฮอตสเปอร์ 213 ดังนั้นเขาต้องการอีกแค่ 48 ประตู ก็จะกลายเป็นดาวซัลโวสูงสุดของพรีเมียร์ลีก
อย่างไรก็ตามบรรณาธิการของบิลด์ ได้เรียกร้องให้บาเยิร์นจับเคนต่อสัญญาออกไปอีกอย่างน้อย 3 ปี เพราะเชื่อว่ากองหน้าคนนี้ยังสามารถยิงประตูได้มากมายไปจนถึงอายุ 35 ปี โดยปัจจุบันเคนอายุ 32 ปี และยังเหลือสัญญากับทีมเสือใต้อีก 2 ปี
ดาวยิงวัย 32 ปี ยืนยันเสมอว่ามีความสุขดีในการค้าแข้งที่เยอรมนี และครอบครัวของเขาก็ใช้ชีวิตที่มิวนิกไปได้ดี อย่างไรก็ตามไม่มีใครรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นบ้างในอนาคต แต่ก็อยากอยู่ที่นี่ไปอีกสักระยะ
เคนเพิ่งทำสถิติเป็นนักเตะที่ยิงครบประตู 70 ในบุนเดสลีก้าได้เร็วที่สุดในประวัติศาสตร์ จากการลงเล่น 67 แมตช์ให้บาเยิร์น นอกจากนั้นเขายังยิงให้บาเยิร์นไปแล้ว 98 ประตู จากการลงสนาม 103 แมตช์ รวมทุกรายการ ขาดอีก 2 ประตู ก็มีลุ้นทำลายสถิตินักเตะยิงครบ 100 ประตูเร็วที่สุดของบาเยิร์นด้วย