เปแอสเชบุกพ่ายมาร์เซย 0-1 ปราชัยลีกเอิงเกมแรกในฤดูกาลนี้
ปารีส แซงต์แชร์แมง ยอดทีมแห่งฝรั่งเศส พ่ายแพ้เกมแรกในลีกเอิง ฤดูกาลนี้แล้ว โดยบุกพ่ายมาร์เซย 0-1 ที่สต๊าด โอรอง เวโลโดรม เมื่อวันที่ 22 กันยายน
เกมนี้เลื่อนการแข่งขันมา 1 วัน หลังจากที่กำหนดวันแข่งขันเดิม 21 กันยายน มีฝนตกอย่างหนักจนแข่งขันไม่ได้
ประตูเดียวในเกมนี้มาจากการโหม่งนาเยฟ อาเกิร์ด ในนาทีที่ 5 ถึงแม้ว่าเปแอสเชจะครองเกมได้มากกว่า แต่ยิงประตูไม่ได้ ในช่วงทดเจ็บครึ่งหลัง โรแบร์โต้ เด แซร์บี้ กุนซือมาร์เซยโดนใบแดงออกจากสนามไปด้วย
ลีกเอิงผ่านไป 5 แมตช์ โมนาโกนำจ่าฝูง ด้วยการมี 12 แต้ม เท่ากับเปแอสเช, ลียง, สตราสบูร์ก แต่โมนาโกยิงได้มากที่สุด และมีประตูได้-เสียดีที่สุด อันดับ 5 ลีลล์ 10 คะแนน มาร์เซยรั้งอันดับ 6 มี 9 คะแนน
