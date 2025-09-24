ชล็อตบ่นอีคิติเก้ถอดเสื้อฉลองประตูจนโดนใบแดง เตือนอย่าทำอีก
อาร์เน่อ ชล็อต ผู้จัดการทีมลิเวอร์พูล กล่าวหลังจากพาทีมหงส์แดงเปิดบ้านเฉือนชนะเซาธ์แฮมป์ตัน 2-1 ในศึกคาราบาวคัพ รอบสาม ที่สนามแอนฟิลด์ เมื่อวันที่ 23 กันยายน ว่า การที่อูโก้ อีคิติเก้ กองหน้าที่ยิงประตูชัยในเกมนี้ ฉลองประตูด้วยการถอดเสื้อ ทั้งๆ ที่มีใบเหลืองติดตัวอยู่แล้ว จนทำให้ได้ใบเหลืองที่ 2 กลายเป็นใบแดงนั้น อาจจะดูไม่ดีนักในมุมของการโดนไล่ออก แต่ก็เข้าใจดีว่าการยิงประตูสวยๆ แบบนั้น พาทีมผ่านเข้ารอบไปได้ ทำให้ลืมใบเหลืองแรกไป และสถานการณ์นี้ไม่ได้ทำให้เขาดูแย่เพราะได้ใบเหลืองไปก่อนแล้ว ไม่ว่าจะมีใบเหลืองติดตัวหรือไม่ควรถอดเสื้อแบบนั้น หวังว่าจะเป็นบทเรียนให้เขาได้เรียนรู้ ถ้าครั้งหน้าทำยังทำอีกก็คงประหลาดใจมาก การที่เขาจะโดนแบนไม่สามารถลงสนามในเกมพรีเมียร์ลีกกับคริสตัล พาเลซ ได้นั้น เป็นเรื่องที่ไม่ดีเท่าไร
“ผมอาจจะดูเชยเกินไป แต่ตอนที่ผมเป็นนักเตะก็ไม่ได้เก่งขนาดเขา ยิงประตูไม่ได้มากมาย ถ้าผมเป็นเขาในเกมนี้ ก็คงไปขอบคุณเคียซ่าที่ผ่านบอลมาให้สวยมากๆ คงไม่ทำอะไรไปมากกว่านี้ แต่นั่นแหละผมคงเชยเกินไป” ชล็อตกล่าว
ด้านอีคิติเก้ก็ได้โพสต์ผ่านอินสตาแกรม สตอรี่ ว่า เขารู้สึกตื่นเต้นมากที่ช่วยให้ทีมคว้าชัยชนะในเกมคาราบาวคัพเกมแรกที่ได้ลงสนาม ทำให้ดีใจเกินไป อยากขอโทษครอบครัวลิเวอร์พูลทุกคน ขอบคุณแฟนบอลที่ให้กำลังใจตัวเขาและเพื่อนร่วมทีมจนคว้าชัยชนะได้
ด้านอเล็กซานเดอร์ อิซัก กองหน้าที่ยิงประตูแรกในเกมนี้ และเป็นประตูแรกในสีเสื้อลิเวอร์พูลของเขา กล่าวว่า รู้สึกดีมากๆ ที่ยิงประตูในแอนฟิลด์ได้ และทีมชนะด้วย ที่ผ่านมาพยายามไม่คิดมากและเล่นในเกมของตัวเอง มั่นใจว่าทุกอย่างจะออกมาดี เมื่อมีโอกาสก็จะทำมันให้ดีที่สุด ดีใจที่วันนี้ยิงได้แล้ว ทุกเกมที่ได้ลงสนามทำให้มีความฟิตมากขึ้นเรื่อยๆ และพร้อมมากขึ้นเรื่อยๆ คงตอบยากว่าฟิต 100 เปอร์เซ็นต์แล้วหรือยัง แต่ก็พร้อมสร้างความแตกต่างให้กับทีม