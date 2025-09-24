แฟรงก์ยินดีต้อนรับเคนถ้าอยากกลับมาเล่นให้สเปอร์อีกครั้ง
โธมัส แฟรงก์ ผู้จัดการทีมท็อตแนม ฮอตสเปอร์ อยากเห็นแฮร์รี่ เคน ตำนานกองหน้าของทีมกลับมาเล่นให้กับทีมไก่เดือยทองอีกครั้ง หลังจากสื่อในเยอรมนี รายงานว่า เคนสามารถย้ายออกจากบาเยิร์น มิวนิก ในช่วงซัมเมอร์หน้าได้ที่ค่าตัว 56.7 ล้านปอนด์(2,447 ล้านบาท) ถ้าเขาต้องการจะย้ายทีม
แฟรงก์กล่าวว่า ยังมีแฟนบอลสเปอร์สอีกมากมาย รวมทั้งตัวเขาเองที่อยากเห็นเคนกลับมาเล่นให้สเปอร์สอีกครั้ง เขาเป็นนักเตะที่เก่งมากๆ แต่เชื่อว่าเคนจะยังไม่ย้ายทีมในตอนนี้ และยังคงอยู่ทำผลงานที่ดีกับบาเยิร์นต่อไป เพราะเขาเป็นดาวซัลโวของบุนเดสลีก้า และคว้าแชมป์ได้เมื่อฤดูกาลที่แล้ว
“เคนเป็นนักเตะระดับท็อป ผมไม่รู้เหมือนกันว่าเขาคิดอย่างไร ตัวผมเองเป็นนักเดินทาง ผมชอบเดินทาง ผมชอบมองหาอะไรใหม่ๆ เคนเคยอยู่กับสเปอร์สมาหลายปี ผมว่าเขาน่าจะอยู่กับบาเยิร์นต่อไปอีกหน่อย แต่ถ้าเขาอยากจะกลับมาอยู่กับเราอีกครั้ง ผมก็ยินดีต้อนรับมากๆ” กุนซือทีมไก่เดือยทองกล่าว
ก่อนหน้านี้เคนเคยยิงให้สเปอร์ 280 ประตู จากการอยู่กับทีมมา 14 ปี แต่ไม่สามารถคว้าแชมป์ใดๆ ได้เลย จึงเลือกย้ายไปร่วมทีมบาเยิร์น เมื่อปี 2023 อย่างไรก็ตามคาดกันว่าเคนไม่พอใจการบริหารของดาเนียล เลวี่ อดีตประธานสโมสร จึงเลือกย้ายไปคว้าแชมป์กับบาเยิร์น ซึ่งเลวี่ได้ลงจากตำแหน่งไปแล้ว อาจจะทำให้เขาตัดสินใจย้ายกลับมาเล่นให้สเปอร์สในอนาคต
นอกจากนั้นเคนยังมีความต้องการที่จะกลับไปทำลายสถิตินักเตะยิงประตูสูงสุดในพรีเมียร์ลีก อังกฤษ ของอลัน เชียเรอร์ ที่เคยทำไว้ 260 ประตูอยู่ ซึ่งเคนเคยยิงไว้ในการค้าแข้งกับท็อตแนม ฮอตสเปอร์ 213 ดังนั้นเขาต้องการอีกแค่ 48 ประตู ก็จะกลายเป็นดาวซัลโวสูงสุดของพรีเมียร์ลีก