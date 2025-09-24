ประธานฟีฟ่าแย้มอาจมีการเพิ่มทีมในฟุตบอลโลก 2030 รอบสุดท้าย เป็น 64 ทีม
“ดิ แอธเลติค” รายงานว่า สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ(ฟีฟ่า)ได้มีการหารือถึงความเป็นไปได้ในการเพิ่มทีมในการแข่งขันฟุตบอลโลก รอบสุดท้าย เป็น 64 ทีม ถึงแม้จะเพิ่งมีการเพิ่มเป็น 48 ทีม ในฟุตบอลโลก 2026 ที่สหรัฐอเมริกา, แคนาดา, เม็กซิโก เป็นเจ้าภาพในปีหน้าก็ตาม
ดิ แอธเลติค รายงานว่า ผู้นำประเทศแถบอเมริกาใต้ ทั้งยามานดู ออร์ซี ประธานาธิบดีอรุกวัย, ซานเตียโก้ เปญ่า ประธานาธิบดีปารากวัย รวมทั้งคีย์แมนของวงการฟุตบอลอเมริกาใต้ อเลฮันโดร โดมิงเกซ ประธานสหพันธ์ฟุตบอลอเมริกาใต้ม ชิคี ทาเปีย ประธานสหพันธ์ฟุตบอลอาร์เจนตินา, โรเบิร์ต แฮร์ริสัน ประธานสหพันธ์ฟุตบอลปารากวัย, อิกนาซิโอ อลอนโซ่ ประธานสหพันธ์ฟุตบอลอุรุกวัย ได้มีการหารือกับจานนี่ อินฟานติโน่ ประธานฟีฟ่า รวมทั้งมัทเทียส กราฟสตรอม รองประธานฟีฟ่า ที่ที่ทำการของฟีฟ่า ในมหานครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 23 กันยายนที่ผ่านมา
กราฟสรอมเปิดเผยหลังการประชุมว่า การหารือวันนี้เน้นไปที่การฉลองครบรอบ 100 ปีของฟุตบอลโลก ในปี 2030 ซึ่งมีโปรตุเกส, สเปน, โมร็อกโก เป็นเจ้าภาพร่วม ซึ่งก็เปิดรับทุกไอเดีย แต่ก็ไม่ได้มีไอเดียไหนที่คุยกันเป็นพิเศษ
ก่อนหน้านี้ ประธานสหพันธ์ฟุตบอลอุรุกวัย ได้เสนอไอเดียเพิ่มทีมแข่งขันฟุตบอลโลกเป็น 64 ทีม ในการประชุมสมาชิกของฟีฟ่า เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา โดยให้เหตุผลว่าเพื่อเป็นการฉลองโอกาสครบ 100 ปีของฟุตบอลโลก ที่จัดขึ้นครั้งแรกที่ประเทศอุรุกวัย ในปี 1930
ขณะที่โดมิงเกซก็ได้เน้นย้ำในการประชุมฟีฟ่า คองเกรส เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ถึงไอเดียนี้ โดยให้เปรียบเทียบกับการที่ใครคนหนึ่งฉลองวันเกิดครบ 50 ปี คงจะพิเศษกว่าฉลองันเกิด 49 หรือ 51 ปีอย่างแน่นอน
หลังจากจบการประชุมที่ที่ทำการฟีฟ่า โดมิงเกซได้โพสต์คลิปวิดีโอในโซเชียลมีเดีย ที่ระบุว่า “ฟุตบอลโลก 2030 จะเป็นฟุตบอลโลกทั่วไปไม่ได้ เพราเป็นครั้งเดียวที่เกิดขึ้นในรอบ 100 ปี”
เช่นเดียวกับเปญ่าที่ได้โพสต์วิดีโอซึ่งได้ใช้นำเสนอในการหารือกับฟีฟ่า ซึ่งมีข้อความว่า “เราอยากจะท้าทายตัวเอง ให้พวกเราได้ฝันและฝันให้ใหญ่ ผมพูดด้วยความถ่อมตนอย่างยิ่ง แต่ด้วยความรับผิดชอบอันยิ่งใหญ่ ปารากวัยพร้อมแล้ว ปารากวัยต้องการเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในเรื่องนี้”
ในวิดีโอของเปญ่าก็มีอินฟานติโน่ที่บอกว่า “วันนี้เราเริ่มต้นด้วยกันในการทำงานเป็นทีมเพื่อสร้างประวัติศาสคร์ และจะทำในบางสิ่งที่โลกไม่มีวันลืม เพราะทุกคนเหมาะสมที่จะได้รับมัน”
ก่อนหน้านี้ไอเดียการเพิ่มเป็น 64 ทีมในฟุตบอลโลก ถูกต่อต้านจากหลายๆ ฝ่ายมาแล้ว เพราะมองว่ามีทีมมากถึง 30 เปอร์เซ็นต์ของชาติสมาชิกฟีฟ่าที่ได้เข้าร่วมแข่งขัน ซึ่งมากเกินไป และจะต้องใช้เวลาในการแข่งขันยาวนานมากกว่าเดิม
ทั้งนี้ ฟุตบอลโลก 2030 นอกจากสเปน, โปรตุเกส, โมร็อกโก ที่ได้เป็นเจ้าภาพร่วมแล้ว อุรุกวัย, ปารากวัย, อาร์เจนตินา ก็ยังได้จัดการแข่งขันประเทศละ 1 แมตช์ เพื่อร่วมฉลองโอกาสครบ 100 ปีฟุตบอลโลก ซึ่งจะทำให้มีการแข่งขันใน 3 ทวีป คือ ยุโปร, แอฟริกา และอเมริกาใต้
ในกรณีที่มีการเพิ่มเป็น 64 ทีมในอนาคต จะทำให้ฟุตบอลทีมชาติไทยมีโอกาสมากขึ้นในการไปแข่งขันฟุตบอลโลก รอบสุดท้าย ครั้งแรกในประวัติศาสตร์
