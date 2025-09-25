แมนซิตี้ บุกสยบ ฮัดเดอร์สฟิลด์ 2-0 ทะลุรอบ 16 ทีม คาราบาว คัพ
“เรือใบสีฟ้า” แมนเชสเตอร์ ซิตี้ บุกเอาชนะ ฮัดเดอร์สฟิลด์ ทาวน์ 2-0 ในการแข่งขันฟุตบอลคาราบาว คัพ รอบสาม หรือรอบ 32 ทีม เมื่อคืนวันที่ 24 กันยายนที่ผ่านมา
เกมนี้ แมนซิตี้ ได้ประตูจาก ฟิล โฟเด้น นาทีที่ 18 และซาวินโญ่ นาทีที่ 74 ทำให้บุกคว้าชัย พร้อมผ่านเข้าสู่รอบสี่ หรือรอบ 16 ทีมสุดท้ายได้สำเร็จ
ส่วนผลคู่อื่น
ท็อตแน่ม ฮ็อตสเปอร์ ชนะ ดอนคาสเตอร์ โรเวอร์ส 3-0
นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด ชนะ แบร็ดฟอร์ด ซิตี้ 4-1
พอร์ท เวล แพ้ อาร์เซน่อล 0-2
ด้านผลฟุตบอลลีกอื่น
โคปปา อิตาเลีย
ปาร์ม่า เสมอ สเปเซีย 2-2
โคโม่ ชนะ ซาสซูโอโล่ 3-0
ยูโรป้า ลีก รอบลีกเฟส นัดแรก
พีเอโอเค เสมอ มัคคาบี้ เทลอาวีฟ 0-0
มิดทิลแลนด์ ชนะ สตวร์ม กราซ 2-0
นีซ แพ้ โรม่า 1-2
ดินาโม ซาเกร็บ ชนะ เฟเนร์บาห์เช่ 3-1
สปอร์ติ้ง บราก้า ชนะ เฟเยนูร์ด 1-0
เรด สตาร์ เบลเกรด เสมอ เซลติก 1-1
มัลโม แพ้ ลูโดโกเร็ตส์ 1-2
ไฟร์บวร์ก ชนะ บาเซิล 3-2
รีล เบติส เสมอ น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ 2-2
ลาลีกา สเปน
เกตาเฟ่ เสมอ อลาเบส 1-1
แอตเลติโก้ มาดริด ชนะ ราโย บาเยกาโน่ 3-2
รีล โซเซียดาด ชนะ มายอร์ก้า 1-0