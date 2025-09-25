เลโอนี่เอ็นไขว้หน้าเข่าขาด คาดพักยาว 9 เดือน หงส์เปลี่ยนชื่อเคียซ่าลงยูซีแอลแทนได้
โจวานนี่ เลโอนี่ กองหลังลิเวอร์พูล ที่ได้รับบาดเจ็บจากเกมคาราบาวคัพ รอบสาม ที่ทีมหงส์แดงเปิดบ้านเอาชนะเซาธ์แฮมป์ตัน 2-1 เมื่อวันที่ 23 กันยายนที่ผ่านมา อาจจะต้องพักยาวหลายเดือน เนื่องจากคาดว่ามีอาการเอ็นไขว้หน้าเข่า(เอซีแอล)ซ้ายขาด
“บีบีซี” รายงานว่า แหล่งข่าวเปิดเผยว่า กองหลังวัย 18 ปี เอ็นไขว้หน้าเข่าขาดจากเกมคาราบาวคัพ ทำให้เขาอาจจะต้องพักเกือบหรือทั้งฤดูกาลนี้แล้ว
ขณะที่ฟาบริซิโอ โรมาโน่ กูรูตลาดนักเตะชาวอิตาเลียน รายงานว่า เลโอนี่อาจจะต้องพักยาวถึง 9 เดือน
หลังจบการแข่งขัน เลโอนี่ได้โพสต์อินสตาแกรมว่า ขอบคุณทุกความห่วงใยและกำลังใจที่มอบให้มาในช่วงเวลายากๆ แบบนี้ มันเป็นเการลงเล่นแมตช์แรกให้ลิเวอร์พูลแบบที่ไม่อยากให้เกิดนัก แต่ก็จะทำทุกอย่างเพื่อกลับไปเล่นในสนามที่วิเศษแห่งนี้ให้เร็วที่สุด
จากการที่เลโอนี่เจ็บ ทำให้ลิเวอร์พูลสามารถถอดชื่อเขาออกจากรายชื่อนักเตะลุยศึกยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก ฤดูกาลนี้ แล้วใส่ชื่อเฟเดริโก้ เคียซ่า กองหน้าชาวอิตาเลียน ที่ไม่มีชื่อลงทะเบียนก่อนหน้านี้ ไปแทนได้ เนื่องจากมีกฎของสหพันธ์ฟุตบอลยุโรประบุว่า ในรอบลีกเฟส ถ้ามีนักเตะในทีมที่บาดเจ็บเกินกว่า 60 วัน จะสามารถเปลี่ยนชื่อนักเตะคนอื่นมาแทนได้