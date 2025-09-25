บ่อนยกหงส์แดงเต็งจ๋าแชมป์คาราบาวคัพ
ฟุตบอลคาราบาวคัพ รอบสี่ หรือรอบ 16 ทีม มีการประกบคู่แล้ว เมื่อวันที่ 24 กันยายน โดย “แชมป์เก่า” นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด จะได้เล่นในบ้านพบกับ ท็อตแนม ฮอตสเปอร์ นับเป็นคู่เอกสำหรับรอบนี้
ผลการประกบคู่อื่นๆ
อาร์เซน่อล พบ ไบรท์ตัน
กริมสบี้ ทาวน์ พบ เบรนท์ฟอร์ด
สวอนซี ซิตี้ พบ แมนเชสเตอร์ ซิตี้
เร็กซ์แฮม พบ คาร์ดิฟฟ์ ซิตี้
ลิเวอร์พูล พบ คริสตัล พาเลซ
วูล์ฟแฮมป์ตัน พบ เชลซี
วีคอมบ์ พบ ฟูแล่ม
ด้านบริษัทพนันถูกกฎหมายในอังกฤษออกอัตราต่อรองแชมป์คาราบาวคัพ หลังประกบคู่รอบสี่ออกมา ดังนี้
เต็ง 1 เป็นลิเวอร์พูล รองแชมป์ฤดูกาลก่อน ที่แทง 1 จ่าย 4
เต็ง 2 แมนซิตี้ แทง 1 จ่าย 5
เต็ง 3 อาร์เซน่อล, เชลซี แทง 1 จ่าย 7
เต็ง 5 นิวคาสเซิล แทง 1 จ่าย 8
เต็ง 6 สเปอร์ส แทง 1 จ่าย 10
เต็ง 7 ไบรท์ตัน แทง 1 จ่าย 12
เต็ง 8 ฟูแล่ม, คริสตัล พาเลซ, เบรนท์ฟอร์ด แทง 1 จ่าย 16