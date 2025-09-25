‘เจอร์ราร์ด’มีลุ้นคัมแบ๊กคุมเรนเจอร์ส หลังจ่อปลดมาร์ติน

เจอร์ราร์ดมีลุ้นคัมแบ๊กคุมเรนเจอร์ส หลังจ่อปลดมาร์ติน
“โกล ดอท คอม” รายงานว่า สตีเว่น เจอร์ราร์ด ตำนานนักเตะลิเวอร์พูล มีโอกาสที่จะกลับไปคุมมทีมเรนเจอร์ส ในสกอตติช พรีเมียร์ลีกอีกครั้ง หลังจากที่เขายังว่างงานอยู่ และเรนเจอร์สกำลังมองหาผู้จัดการทีมคนใหม่ เพื่อมาทำงานแทนรัสเซลล์ มาร์ติน กุนซือคนปัจจุบันที่พาทีมทำผลงานไม่เป็นที่พอใจของแฟนบอลในช่วงที่ผ่านมา
เรนเจอร์สยังไม่ชนะใครเลยในเกมลีก 5 นัดที่ผ่านมา โดยเสมอ 4 แพ้ 1 รวมทั้งแพ้คลับ บรูช ในยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก รอบลีก แมตช์แรก ถึง 0-6
ส่วนเจอร์ราร์ดที่แยกทางกับอัล เอตติฟาค ในซาอุดี โปรลีก มาตั้งแต่เดือนมกราคม ยังไม่มีตกลงคุมทีมไหน ซึ่งก่อนหน้านี้เขาเคยคุมทีมระหว่างปี 2018-201 แะลพาทีมคว้าแชมป์ลีกเป็นหนแรกในรอบ 9 ปี ด้วยการไม่แพ้ใครเลยตลอด 38 นัด
โกลรายงานว่า ก่อนหน้านี้รนเจอร์สคิดจะดึงเจอร์ราร์ดกลับไปคุมทีมอีกครั้งตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์ แต่ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ เนื่องจากเหตุผลส่วนตัวของตัวกุนซือชาวอังกฤษ แต่ตนนี้สถานการณ์เปลี่ยนไปแล้ว ความเป็นไปได้มีมากขึ้น
นอกจากเจอร์ราร์ดแล้ว ยังมีชื่อของฌอน ไดช์ อดีตกุนซือเบิร์นลี่ย์และเอฟเวอร์ตัน รวมทั้งแบร์รี่ เฟอร์กูสัน ที่เคยเป็นกุนซือขัดตาทัพเรนเจอร์สเมื่อซีซั่นก่อน ที่เป็นตัวเต็งในการเป็นกุนซือคนใหม่ของเรนเจอร์ส