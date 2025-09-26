อดีตแข้งเยาวชนปืนใหญ่เสียชีวิตแล้ว หลังชนกำแพงอาการโคม่าระหว่างแข่งขันบอลดิวิชั่น7
บิลลี่ วิการ์ อดีตนักเตะเยาวชนของอาร์เซน่อล เสียชีวิตในวัย 21 ปี เมื่อวันที่ 25 กันยายน หลังจากไปกระแทกกับกำแพง ระหว่างแข่งขันฟุตบอล เมื่อวันที่ 20 กันยายน และได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะ กระทบไปถึงสมอง อาการโคม่า ก่อนจะเสียชีวิตในเวลาต่อมา
วิการ์ร่วมทีมเยาวชนของอาร์เซน่อล เมื่อปี 2017 และเซ็นสัญญาเป็นนักเตะอาชีพ เมื่อปี 2022 เคยไปเล่นให้ดาร์บี้ด้วยสัญญายืมตัว แต่หลังจากนั้นไม่สามารถสอดแทรกขึ้นมาสู่ทีมชุดใหญ่ของทีมปืนใหญ่ได้ จึงเลือกย้ายไปร่วมทีมชิเชสเตอร์ ในอิสธ์เมียนลีก หรือ ดิวิชั่น 7 ของอังกฤษ
สำหรับเหตุการณ์ในวันที่ทำให้เจ็บนั้น เป็นเกมระหว่างชิเชสเตอร์ กับ วินเกท แอนด์ ฟินช์ลีย์ ซึ่งเขาพยายามเข้าไปเล่นบอลที่กำลังจะออกจากสนาม แต่กลับพลาดไปชนกำแพงคอนกรีต หลังจากนั้นได้นำตัวไปส่งโรงพยาบาลเพื่อเข้ารับการรักษาอย่างเร่งด่วน และมีการผ่าตัด เพื่อยื้อชีวิต แต่แข้งวัย 21 ปี เสียชีวิตในที่สุด
ครอบครัวของวิการ์ออกแถลงการณ์ผ่านโซเชียลมีเดียของชิเชสเตอร์ ว่า พวกเรารู้สึกเสียใจอย่างที่สุดที่สิ่งนี้เกิดขึ้นขณะที่เขากำลังเล่นกีฬาที่เขารัก หลังจากได้รับบาดเจ็บรุนแรงที่สมองเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา บิลลี่ถูกทำให้เข้าสู่ภาวะโคม่าโดยการแพทย์ เมื่อวันอังคาร เขาจำเป็นต้องเข้ารับการผ่าตัดเพื่อเพิ่มโอกาสในการฟื้นตัว แม้ว่าการผ่าตัดจะช่วยได้บ้าง แต่ความรุนแรงของอาการบาดเจ็บก็เกินกว่าจะรับไหว และเขาได้จากไปในเช้าวันพฤหัสบดี ครอบครัวได้รับรู้ว่าบิลลี่เป็นที่รักและเป็นที่นึกถึงของผู้คนในวงการกีฬามากเพียงใด
ด้านอาร์เซน่อลออกแถลงการณ์ว่า นอกเหนือจากพรสวรรค์อันโดดเด่น บิลลี่จะถูกจดจำเสมอในฐานะผู้ที่รักในเกมฟุตบอล ภูมิใจที่ได้เป็นตัวแทนของสโมสรของเรา เขาเคยบอกว่าวันที่แมวมองของเราพบเขาคือวันที่สำคัญที่สุดในชีวิต และด้วยบุคลิกที่เป็นที่รักของทั้งเพื่อนร่วมทีมและโค้ชทุกคน เราขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัววีการ์และเพื่อนๆ ของเขาทุกคน ในช่วงเวลาที่ยากลำบากอย่างยิ่งนี้
ทั้งนี้ อิสธ์เมียนลีกได้ประกาศให้มีการยืนไว้อาลัยต่อการจากไปของวิการ์ 1 นาที ก่อนการแข่งขันทุกแมตช์ในสุดสัปดาห์นี้
It is with great sadness that Chichester City Football Club has to confirm the passing of Billy Vigar. Below is a statement from his family.
We request that his family’s privacy is respected at this most difficult time. 🤍🖤 pic.twitter.com/Pl49bHcnBg
— Chichester City FC (@ChiCityFC) September 25, 2025
Everyone at Arsenal is devastated by the shocking news that former academy graduate Billy Vigar has passed away.
All our thoughts are with his family and loved ones at this time.
Rest in peace, Billy ❤️
— Arsenal (@Arsenal) September 25, 2025