ฟีฟ่าเปิดตัว คลัตช์-เมเปิล-ซายู แมสคอตฟุตบอลโลก 2026
เมื่อวันที่ 25 กันยายน สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ(ฟีฟ่า) ได้เปิดตัวตัวนำโชคฟุตบอลโลก 2026 ที่สหรัฐอเมริกา, แคนาดา, เม็กซิโก เป็นเจ้าภาพร่วมในปีหน้า ซึ่งมีด้วยกัน 3 ตัว คือ คลัตช์(Clutch) อินทรีหัวขาว สวมชุดแข่งทีมชาติสหรัฐอเมริกาสีน้ำเงิน อินทรีหัวขาวเป็นสัญลักษณ์สำคัญที่อยู่ตรงกลางของตราประจำชาติสหรัฐ และต่อมาในปี 2024 สภาคองเกรสได้ประกาศให้อินทรีหัวขาวเป็นนกประจำชาติอย่างเป็นทางการ เมเปิล(Maple) กวางมูส ตัวแทนของแคนาดาในชุดแข่งสีแดงของทีมชาติแคนนาดา แรงบันดาลใจมาจากใบเมเปิล สัญลักษณ์ประจำชาติของแคนาดา และซายู(Zayu) เสือจากัวร์ ตัวแทนของเม็กซิโก สวมชุดแข่งสีเขียวของทีมชาติเม็กซิโก ชาวมายาของเม็กซิโกยกย่องให้จากัวร์มีความหมายยิ่งใหญ่ เชื่อมโยงกับโลกใต้พิภพ เป็นสัญลักษณ์ของความแข็งแกร่งและความกล้าหาญ
จานนี่ อินฟานติโน่ ประธานฟีฟ่ากล่าวว่า แมสคอตทั้ง 3 ตัว เต็มไปด้วยความสนุก พลัง จิตวิญญาณความเป็นหนึ่งเดียวกัน เหมือนกับสิ่งที่ฟุตบอลโลกมี ได้มองเห็นภาพของเด็กๆ ที่สวมเสื้อที่มีแมสคอตทั้ง 3 ตัวนี้แปะมือกับนักฟุตบอลระดับตำนานในจินตนาการแล้วและฟีฟ่าจะมีการทำวิดีโอเกมให้คนทั่วโลกได้เล่นกันด้วย
สำหรับการจับสลากแบ่งสายฟุตบอลโลก 2026 รอบสุดท้าย จะมีขึ้นในวันที่ 5 ธันวาคมที่จอห์นเอฟเคนเนดี้เซ็นเตอร์กรุงวอชิงตันสหรัฐอเมริกา
Permítannos presentarnos de manera oficial. #Somos26 | #CopaMundialFIFAADVERTISMENT
— Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) September 25, 2025