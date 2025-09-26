บุสเก็ตส์ประกาศล่วงหน้า แขวนสตั๊ดหลังจบเมเจอร์ลีกซีซั่นนี้
เซร์คิโอ้ บุสเก็ตส์ มิดฟิลด์ชาวสเปน ประกาศเตรียมแขวนสตั๊ดหลังจบศึกเมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ สหรัฐอเมริกา ฤดูกาลนี้
อินเตอร์ ไมอามี ทีมในเมเจอร์ลีก ต้นสังกัดปัจจุบันของบุสเก็ตส์ออกแถลงการณ์ว่า กองกลางวัย 37 ปี จะเลิกเล่นฟุตบอลอาชีพหลังจบฤดูกาลนี้ นับตั้งแต่ที่เขาย้ายมาร่วมทีมเมื่อปี 2023 ก็เป็นฟันเฟืองสำคัญในการเติบโตของสโมสร ด้วยวิสัยทัศน์และคุณภาพในแดนกลาง ประสบการณ์และความเป็นผู้นำ ช่วยทีมคว้าแชมป์ลีกคัพมาครองได้ ทีมของเรา และทุกคนในทีมจะทุ่มเทเพื่อปิดฉากการค้าแข้งที่สุดพิเศษ ร่วมกับความสำเร็จมากมายกับทีมชาติสเปนและบาร์เซโลน่า ให้เขาถุกจดจำในฐานะหนึ่งในมิดฟิลด์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ฟุตบอล
บุสเก็ตส์เล่นฟุตบอลกับบาร์เซโลน่า บี เมื่อปี 2007 หลังจากนั้นถูกขยับไปสู่ทีมชุดใหญ่ของบาร์ซ่า ในปี 2008 และอยู่กับทีมมา 15 ปี ลงเล่น 722 นัด คว้าแชมป์ 32 รายการร่วมกับทีม ก่อนย้ายไปอินเตอร์ ไมอามี ในปี 2023 ได้แชมป์ลีกคัพ 1 สมัย ส่วนกับทีมชาติสเปน ได้แชมป์ฟุตบอลโลก 1 สมัย ฟุตบอลยูโร 2 สมัย