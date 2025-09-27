ทรัมป์ลั่นถ้าเมืองไหนไม่ปลอดภัย พร้อมย้ายที่จัดบอลโลก 2026
ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐอเมริกา ยืนยันว่า การแข่งขันฟุตบอลโลก 2026 ซึ่งสหรัฐจะเป็นเจ้าภาพร่วมกับแคนาดาและเม็กซิโกในปีหน้า จะมีความปลอดภัย และหากตนรู้สึกว่าเมืองไหนจะไม่ปลอดภัย ก็พร้อมจะย้ายไปจัดที่เมืองอื่นทันที
สำหรับฟุตบอลโลก 2026 ซึ่งมี 46 ทีมเข้าร่วมแข่งขันนั้น สหรัฐได้สิทธิจัดการแข่งขัน 78 จาก 104 นัด ซึ่งรวมถึงแมตช์รอบชิงชนะเลิศ โดยกำหนดจัดการแข่งขันใน 11 เมือง ได้แก่ แอตแลนตา, บอสตัน, ดัลลัส, ฮุสตัน, แคนซัส ซิตี้, ลอสแองเจลิส, ไมอามี, นิวยอร์ก/นิวเจอร์ซีย์, ฟิลาเดลเฟีย, ซานฟราซิสโก และซีแอตเติล
เหตุที่ทรัมป์เอ่ยถึงประเด็นด้านความปลอดภัย เนื่องจากผู้สื่อข่าวถามถึงเมืองซีแอตเติลและซานฟรานซิสโกซึ่งเป็นเมืองที่เป็นฐานเสียงหลักของพรรคเดโมแครต คู่แข่งทางการเมืองของทรัมป์ซึ่งเป็นประธานาธิบดีจากพรรครีพับลิกัน โดยทั้ง 2 เมืองมีกำหนดจัดการแข่งขันเมืองละ 6 นัด จึงหวั่นว่าจะเกิดการก่อกวนขึ้นได้
อย่างไรก็ตาม ทรัมป์กล่าวรวมๆ ถึงการแข่งขันฟุตบอลโลกและโอลิมปิกเกมส์ 2028 ที่นครลอสแองเจลิส อีกหนึ่งเมืองฐานเสียงของเดโมแครต ว่า ถ้าเมืองไหนที่ให้ความรู้สึกว่าจะไม่ปลอดภัยแม้เพียงนิดเดียว ต่อการเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกหรือโอลิมปิกเกมส์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งฟุตบอลโลก เพราะต้องจัดแข่งหลายเมือง เราจะไม่ยอมให้เกิดเหตุการณ์อย่างนั้นขึ้นอย่างเด็ดขาด ถ้าสุ่มเสี่ยงก็จะไม่ให้จัด แล้วย้ายไปจัดในเมืองใกล้เคียงแทน