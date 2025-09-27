อโมริมบ่นแข้งผีเล่นสับสนกันไปหมดทำพ่ายเบรนท์ฟอร์ด ลั่นนัดหน้าต้องชนะให้ได้
รูเบน อโมริม กุนซือแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด กล่าวหลังจากพาทีมบุกแพ้เบรนท์ฟอร์ด 1-3 ในศึกพรีเมียร์ลีก อังกฤษ ที่จีเทค คอมมูนิตี้ สเตเดียม เมื่อวันที่ 27 กันยายนว่าความรู้สึกเมื่อทีมแพ้ก็เหมือนเดิมเพราะเราต้องการชนะเท่านั้นแต่เราไม่สามารถคุมเกมได้เราเล่นไปตามเกมที่เบรนท์ฟอร์ดต้องการมีความสับสนกันเองทั้งบอลแรกบอลที่สองลูกตั้งเตะเมื่อคู่แข่งมีโอกาสก็เล่นงานเราได้รู้สึกผิดหวังมากที่แพ้อีกแมตช์แต่เราก็ต้องมองไปถึงเกมต่อไปเรายังทำได้ดีกว่าเห็นมาในเกมที่ชนะเชลซีได้
อโมริมกล่าวอีกว่า ทีมปีศาจแดงทำผลงานขึ้นๆ ลงๆ เมื่อชนะก็รู้สึกว่าโมเนตัมของทีมดี เมื่อแพ้กฌกลับไปอยู่ในจุดที่ต้องสู้เพื่อคว้าชัยชนะให้ได้อีกครั้ง เพื่อสร้างโมเมนตัมขึ้นมาใหม่ ตัวเองพยายามทำอย่างดีที่สุดเพื่อทีมและสโมสรแล้ว ดังนั้นต้องชนะเกมต่อไปกับซันเดอร์แลนด์ให้ได้ ไม่ใช่เพื่อปกป้องตัวเองหรือนักเตะ แต่เพื่อสร้างโมเมนตัมให้กับทีม
ส่วนการที่บรูโน่ แฟร์นานเดส กองกลางกัปตันทีมพลาดจุดโทษในเกมนี้ และเป็นการยิงไม่เข้าครั้งที่ 2 ในฤดูกาลนี้แล้วนั้น อโมริมกล่าวว่า ถ้าบรูโน่ยิงเข้าและตีเสมอ 2-2 เกมคงเปลี่ยนไปแต่เราก็ไม่ได้ครองเกมเหนือกว่าทั้งการครองบอลการควบคุมเกมเราทำไม่ได้เลยไม่สามารถเปิดบอลเข้าพื้นที่สุดท้ายได้ผ่านบอลกันไม่ดีจึงเป็นเหตุผลที่ทำให้เราแพ้
แมนยูแพ้ไปแล้ว 3 เกม จาก 6 เกมแรกในฤดูกาลนี้ มีเพียง 7 แต้ม ส่วนเกมเยือนนั้นแมนยูเก็บได้แต้มเดียวจาก 3 นัด และอโมริมยังไม่เคยพาทีมปีศาจแดงชนะ 2 แมตช์ติดต่อกันได้เลยนับตั้งแต่เข้ามาคุมทีมเมื่อเดือนพฤศจิกายน ปีที่แล้ว