ชล็อตชี้ลิเวอร์พูลมีปัญหาป้องกันลูกตั้งเตะ ใช้โอกาสเปลืองกันเอง ทำพ่ายนัดแรก
อาร์เน่อ ชล็อต ผู้จัดการทีมลิเวอร์พูล กล่าวหลังจากพาทีมบุกแพ้คริสตัล พาเลซ 1-2 ในการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีก อังกฤษ ที่สนามเซลเฮิร์สท์ ปาร์ก เมื่อวันที่ 27 กันยายน ซึ่งเป็นการแพ้ในเกมลีกแมตช์แรกของทีมหงส์แดงในฤดูกาลนี้ ว่า ครึ่งแรกเป็นงานที่ยากมากของทีม เพราะเจ้าบ้านเล่นกันได้อย่างยอดเยี่ยม และสมควรแล้วที่จะนำ 1-0 และรู้สึกว่าเราโชคดีด้วยซ้ำที่โดนนำแค่ 1-0 ส่วนครึ่งหลังผลงานของทั้งสองทีมดูจะตรงข้ามกันเลย ลิเวอร์พูลมีโอกาสมากพอที่จะยิงประตูได้ และมายิงตีเสมอได้ในที่สุด ซึ่งก็คิดว่าน่าจะเสมอแล้ว แต่ก็โดนลูกตั้งเตะของพาเลซเล่นงานจนแพ้ไป
สำหรับเกมนี้ลิเวอร์พูลเสีย 2 ประตูจากลูกตั้งเตะ ชล็อตกล่าวถึงเรื่องนี้ ถ้าอยากจะทำผลงานให้ดีก็ต้องสร้างสมดุลในการเล่นลูกตั้งเตะให้ดีด้วย ซึ่งก็พูดเรื่องนี้มาตลอด ลูกตั้งเตะเป็นอาวุธสำคัญอย่างหนึ่งของเราในฤดูกาลที่แล้ว และเราป้องกันลูกตั้งเตะกันได้ดีมากๆ ด้วย อย่างไรก็ตามสำหรับเกมนี้เราครองบอลในครึ่งหลังได้มากมาย แต่ก็พลาดโอกาสดีๆ ในการทำประตูไป 4-5 ครั้ง ต้องยอมรับว่าพาเลซตั้งรับลึกมาก ทำให้เล่นด้วยยาก ยิ่งการที่พวกเขาขึ้นนำ 1-0 ไปแล้ว ก็ยิ่งยากไปกว่าเดิมอีก
ถึงแม้ว่าลิเวอร์พูลจะแพ้ในเกมนี้ แต่ก็ยังนำเป็นจ่าฝูงต่อไป มี 15 คะแนน จาก 6 นัด ส่วนพาเลซเป็นทีมเดียวในซีซั่นนี้ที่ยังไม่แพ้ใคร มี 12 คะแนน จาก 6 นัด รั้งอันดับ 2 ของตาราง