มาเรสก้าโอดเชลซีโดนใบแดงอีกแล้ว ทำแผนการเล่นรวน สั่งลูกทีมต้องดีขึ้นทั้งรุก-รับ
เอ็นโซ่ มาเรสก้า ผู้จัดการทีมเชลซี กล่าวหลังจบเกมพรีเมียร์ลีก อังกฤษ ที่แพ้คาบ้านให้ไบรท์ตัน 1-3 ที่สนามสแตมฟอร์ด บริดจ์ เมื่อวันที่ 27 กันยายน ว่า เราครองเกมได้เหนือกว่าอย่างชัดเจน มีโอกาสยิงประตูมากกว่า ครองบอลมากกว่า ทุกอย่างดูดี แต่เมื่อโดนใบแดง แผนการเล่นก็ต้องเปลี่ยนไปด้วย ซึ่งมีนักเตะโดนใบแดงในเกมลีก 2 แมตช์ติดต่อกันแล้ว ดังนั้นจึงต้องไม่ทำผิดพลาดแบบนี้อีก เพราะมันเป็นความผิดพลาดที่เปลี่ยนเกมไปหมด แต่ก็ไม่ได้กลับไปดูเหตุการณ์ที่ทำให้ได้ใบแดง เพราะเมื่อมันเป็นใบแดง ก็คงมีเหตุผลที่ทำให้เป็นแบบนั้น
มาเรสก้ากล่าวอีกว่า จังหวะที่เสียประตู 2 และ 3 คิดว่าลูกทีมสามารถป้องกันกันได้ดีกว่านั้น แต่ในทางกลับกันเมื่อดูโอกาสในการลุ้นประตูช่วงครึ่งแรก เราก็ควรจบสกอร์ให้ดีกว่านั้นด้วย เพราะน่าจะยิงประตูนำ 2-0 ได้ เราน่าจะเล่นได้ดีทั้งเกมรุกและเกมรับได้มากกว่านี้