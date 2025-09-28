อัล อิตติฮัด ปลดบล็องก์แล้ว หลังพาทีมพ่ายอัล นาสเซอร์
อัล อิตติฮัด ทีมในซาอุดี โปรลีก ปลดโลร็องต์ บล็องก์ ออกจากตำแหน่งผู้จัดการทีมแล้ว หลังจากพาทีมบุกแพ้อัล นาสเซอร์ 0-2 ในเกมลีก เมื่อวันที่ 27 กันยายน
อดีตกองหลังทีมชาติฝรั่งเศสชุดแชมป์ฟุตบอลโลก 1998 ได้เข้าไปคุมอัล อิตติฮัด เมื่อเดือนกรกฎาคม ปีที่แล้ว และพาทีมคว้าดับเบิลแชมป์ได้เมื่อฤดูกาลก่อน ทั้งซาอุดี โปรลีก และคิงส์คัพ แต่ผลงานในซีซั่นนี้ไม่เป็นที่พอใจของบอร์ดบริหาร ตกรอบรองชนะเลิศ ซาอุดี ซุปเปอร์คัพ ด้วยการแพ้อัล นาสเซอร์ 1-2 ก่อนมาแพ้ในเกมลีกอีกครั้ง จนมีการแยกทางกันในที่สุด